Alerte à la bombe à la Beaujoire : deux hommes placés en garde à vue

Alerte aux débiles profonds.

Le match entre Nantes et Rennes ce dimanche, finalement remporté par les locaux grâce à un but tardif (1-0), a été émaillé d’un incident heureusement sans conséquences, comme le rapporte Ouest-France ce lundi. Alors que la deuxième mi-temps venait de débuter à la Beaujoire, un homme se déclarant comme membre du Hamas aurait déclaré, via un appel téléphonique à la police de Nantes, avoir déposé une bombe dans l’enceinte du stade nantais, déclenchant aussitôt une investigation de la police nationale.

Un deuxième appel malveillant

La police, retraçant la ligne téléphonique et remontant jusqu’à un appartement du 20e arrondissement de Paris d’où aurait été émis l’appel, a procédé à deux interpellations : un homme de 72 ans ainsi que son fils ont ainsi été placés en garde à vue de manière à faire la lumière sur cette affaire. Plus tard dans la soirée, une autre alerte à la bombe aurait ciblé le commissariat Waldeck-Rousseau, dans le centre de Nantes : les investigations sont à cette heure toujours en cours pour retrouver les auteurs de cet appel.

Heureusement, la seule bombe de la soirée fut l’œuvre de Moses Simon, en pleine lucarne.

À onze contre dix, Nantes refroidit Rennes