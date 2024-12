Adrien Rabiot vend le projet de l’OM à Paul Pogba

L’appel à la Pioche.

Après une victoire de l’OM contre Saint-Étienne et son premier but sous ses nouvelles couleurs, Adrien Rabiot a eu le droit à une question qui ne mange pas de pain au moment de se présenter devant le micro du diffuseur : alors, Paul Pogba à Marseille, possible ou pas ? « J’aimerais bien jouer avec Paul, a répondu le milieu de terrain. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n’a pas trop eu d’opportunités de jouer ensemble, car il a eu pas mal de pépins. J’étais très déçu. » Entre les Bleus et la Juve, les deux hommes ont en effet tâté le ballon sur le terrain ensemble à 27 reprises.

« On l’invite grandement à venir jouer à l’OM »

Sans club depuis sa résiliation de contrat à la Juventus et alors que sa suspension sera bientôt levée (il pourra rejouer en mars 2025), Pogba a sans doute vu son nom circuler du côté de l’OM, qui avait déjà réussi quelques transferts surprises cet été. « On l’invite grandement à venir jouer à l’OM, a insisté Rabiot, histoire de donner un coup de main aux dirigeants olympiens. Ce qu’on est en train de mettre en place, c’est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel, des joueurs jusqu’au coach en passant par la direction. Il y a de l’ambition. S’il veut venir, c’est avec grand plaisir. »

Pile à temps pour fêter la Ligue des champions.

