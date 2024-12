L’OM en maîtrise à Saint-Étienne

Saint-Étienne 0-2 OM

Buts : Rabiot (17e) & Greenwood (65e SP) pour l’OM

Roberto De Zerbi est en train de réussir son coup. Depuis qu’il a basculé son Olympique de Marseille dans un système à trois défenseurs axiaux (un 3-5-2 ou 3-4-2-1), c’est un sans-faute pour le club provençal, alors que la défaite à domicile contre Auxerre (1-3) avait secoué la Commanderie : succès à Lens (1-3), succès face à Monaco (2-1), et succès, ce dimanche soir, à Saint-Étienne (0-2). Désormais barragiste, l’ASSE n’a pas pu faire grand-chose, alors qu’elle fêtait la Sainte-Barbe : elle a subi la loi d’un OM sûr de lui collectivement et épatant dans le jeu. Au sortir de cette 14e journée, les dauphins marseillais et monégasques ne sont plus qu’à cinq points du leader parisien.

🔛 Le coup d'envoi fictif est donné par Fernand Fraisse, ancien mineur ! À lui, à ceux qui travaillaient avec courage à ses côtés et à tous les Stéphanois… Joyeuse Sainte-Barbe ! 💚 pic.twitter.com/M0dbVwgvKr — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 8, 2024

Rabiot sort de sa boîte

Tout cela a commencé par une première période très costaude des visiteurs – face à un bloc stéphanois très regroupé et peu enclin à proposer quelque chose – et donc quasiment à sens unique, mais qui n’a toutefois offert qu’un seul but : une bonne déviation du très précieux Neal Maupay amenant l’enchaînement parfait du très offensif Adrien Rabiot, buteur en Ligue 1 pour la première fois depuis plus de six ans, et pour la première fois tout court avec l’Olympique (0-1, 17e). C’est aussi, au passage, la quatrième passe dé pour Neal Maupay sur ses trois derniers matchs disputés. Une action parmi beaucoup d’autres belles séquences offertes par les Marseillais, qui ont plusieurs fois inquiété Gautier Larsonneur, notamment par Quentin Merlin (10e, 28e) ou Mason Greenwood (31e).

Les locaux s’étaient pourtant procuré la première occasion, par Zuriko Davitashvili au bout d’un contre (3e), mais Lucas Stassin, abandonné à son triste sort (neuf ballons touchés), a ensuite eu tout le mal du monde à exister face à Leonardo Balerdi, jusqu’à sa sortie (66e). Toujours aussi souverains – mais plus tranquilles – après la pause, les Olympiens se sont définitivement mis à l’abri sur un péno obtenu – sur une faute évitable de Léo Pétrot – et transformé – en deux temps – par Greenwood (0-2, 65e). Même avec ce break encaissé et le turnover opéré par Olivier Dall’Oglio, Sainté s’est à peine réveillé (trois tentatives ce soir, deux cadrées), mais Larsonneur a dû continuer à faire le taf en empêchant Elye Wahi de se remettre en confiance (87e). Les fumigènes craqués en tribune ont quelque peu perturbé la fin de partie, mais l’OM, lui, n’avance plus dans le brouillard.

ASSE (5-4-1) : Larsonneur (c) – Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Pétrot, Cornud (I. Sissoko, 66e) – Bouchouari, Ekwah (Tardieu, 89e), Mouton (Amougou, 75e), Davitashvili – Stassin (Aiki, 66e). Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

OM (3-4-2-1) : Rulli – Murillo, Balerdi (c), Kondogbia – L. Henrique (Rowe, 90e+1), Rongier (Wahi, 69e), Højbjerg, Merlin (Koum, 79e) – Greenwood (Brassier, 90e+1), Rabiot, Maupay (D. Cornelius, 69e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Un vieux complètement dépassé par les évènements : Michel Barnier et Yunis Abdelhamid, même combat. https://t.co/UIML7X9aY1 — SO FOOT (@sofoot) December 8, 2024

