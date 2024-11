L’OM subit un revers retentissant face à Auxerre

Marseille 1-3 Auxerre

Buts : Greenwood (SP, 65e) pour les Phocéens // Sinayoko (10e), Perrin (43e), Traoré (45e) pour l’AJA

La scène risque de faire date. Après l’humiliation subie face à Auxerre au Vélodrome ce vendredi soir en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 (1-3), Roberto De Zerbi a demandé à ses joueurs d’aller s’excuser auprès des supporters, qui ont accueilli ces derniers avec des huées reprises à l’unisson par tout le stade. Un geste presque courageux vu la piètre prestation désastreuse des Olympiens face à une séduisante équipe auxerroise, sixième ce soir. Cette saison, Marseille n’a remporté qu’une rencontre à domicile sur cinq.

Un naufrage marseillais en première mi-temps

Il ne faut pas longtemps dans cette rencontre pour voir les Marseillais prendre l’eau. Décomplexés comme à leur habitude, les Bourguignons climatisent directement le Vélodrome. Sur un long dégagement de Donovan Léon, Lilian Brassier se plante totalement et laisse Lassine Sinayoko ajuster tranquillement Gerónimo Rulli (0-1, 10e). Après cette entame cauchemardesque, les hommes de Roberto De Zerbi tentent de réagir, par Neal Maupay, mais sa frappe est captée sans difficulté par le portier adverse (31e). C’est finalement les hommes de Christophe Pelissier qui mettent le pion du break grâce à Perrin. Sur une mauvaise passe de Leonardo Balerdi, la défense de l’OM est aux abois, et le milieu de l’AJA, parfaitement servi dans l’axe, contrôle pour éliminer Rulli puis pousse le cuir dans le but (0-2, 43e). Dans la foulée, les locaux prennent l’eau à la suite d’une énième faute de relance, de Quentin Merlin cette fois-ci, qui permet à Hamed Traoré d’alourdir le score d’une belle frappe croisée du gauche (0-3, 45e).

🤕 | Les joueurs marseillais fortement hués par leurs supporters ! 😳👀 #OMAJA pic.twitter.com/RwCEp1ICBC — DAZN France (@DAZN_FR) November 8, 2024

Un penalty et un énorme raté

Après ce premier acte catastrophique, les Phocéens passent près de se prendre un nouveau coup quand Traoré a la balle du 0-4 entre les pieds, mais heureusement pour les hommes de De Zerbi, la volée du joyau bourguignon heurte le poteau. Marseille obtient ensuite un penalty à la suite d’une faute de main d’Akpa dans la surface : Greenwood ne tremble pas (1-3, 65e). Si l’heure de la révolte est censée sonner, les Phocéens restent mous et ne montrent pas le caractère d’une équipe digne d’un podium en fin de saison. Elye Wahi n’arrange pas son cas avec le public marseillais en butant sur Léon (71e) avant que ce ne soit au tour de Murillo d’envoyer le cuir dans les nuages lors du temps additionnel. Outre la défaite, déjà la deuxième à domicile cette saison, Marseille a livré une prestation médiocre, bien loin de ce que l’on peut espérer d’une équipe censée jouer les premiers rôles en Ligue 1. Face à une défense phocéenne fébrile, les Auxerrois, qui n’avaient glané qu’un point à l’extérieur cette saison, se sont amusés et confirment leur excellente forme du moment. Avec ce revers inquiétant, l’OM laisse une chance à Lille et Monaco de le doubler au classement.

Marseille (4-3-3) : Rulli – Merlin, Brassier, Balerdi, Lirola – Højbjerg, Rabiot, Henrique – Rowe, Greenwood – Maupay. Entraîneur : Roberto De Zerbi

Auxerre (3-4-2-1) : Léon – Akpa, Raveloson, Osho – Hoever, Danois, Owusu, Mensah – Traorè, Perrin – Sinayoko. Entraîneur : Christophe Pelissier

Revivez OM-Auxerre (1-3)