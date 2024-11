Bafétimbi Gomis revient sur sa carrière

Tchao Panthère.

Le néo-retraité Bafétimbi Gomis est revenu sur sa longue et riche carrière. Comme beaucoup de footballeurs, il a signé un clip vidéo pour soigner son départ à 39 ans, deux jours après avoir officialisé sa retraite sportive avant le derby entre ses anciens clubs de l’Olympique lyonnais et l’AS Saint-Étienne en Ligue 1.

C’est plutôt bien écrit, avec une musique épique derrière : « Je prends la parole pour célébrer la vie que le football m’a offert. Depuis les premiers pas sur le terrain jusqu’aux stades remplis de supporters, j’ai vécu des moments que seul le football peut offrir. Des victoires, des défis relevés, votre amour et surtout des liens tissés au-delà des frontières. Chaque but, chaque cri de joie, chaque instant passé sur le terrain a été guidé par la passion et l’amour du jeu. Vous, les fans, avez été mon moteur, ma force. Vous m’avez aidé et porté dans chaque club, chaque maillot que j’ai eu l’honneur de revêtir. »

Comme une star de cinéma qui se respecte, l’homme aux 122 buts en Ligue 1 et vainqueur de la Ligue des champions asiatique a remercié toutes les personnes qui comptent pour lui : entraîneurs, coéquipiers, présidents, agents. « Le football restera pour toujours dans mes veines, et ma passion continuera continuera de briller à travers votre projet. À bientôt, je vous aime, » termine-t-il.

Il n’est pas encore panthéré.

