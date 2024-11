Une légende de la Ligue 1 raccroche les crampons

La Panthère ne rugira plus.

Après une dernière pige au Japon avec le Kawasaki Frontale, Bafétimbi Gomis a officialisé sa retraite sportive ce dimanche. Présent au Groupama Stadium pour le derby entre l’Olympique lyonnais et l’AS Saint-Étienne, deux de ses anciens clubs, l’attaquant de 39 ans a annoncé la nouvelle au micro de DAZN. « C’est un jour symbolique, ces deux clubs m’ont vu grandir et m’ont tout donné. Je tire ma révérence. Ce n’était pas une décision facile mais le cœur y est. […] Je laisse place à un nouveau chapitre de ma vie, mais je resterai dans le football pour d’autres projets. »

Dans un entretien à So Foot en 2021, il confiait justement que des clubs étaient prêts à lui proposer d’intégrer leur organigramme à la fin de sa carrière. Gomis a marqué les deux dernières décennies en inscrivant 122 buts en Ligue 1 sous les maillots de l’ASSE, l’OL et Marseille. Il est aussi passé par Troyes, Swansea, Galatasaray, avec qui il a été champion de Turquie, et Al-Hilal, avec qui il a tout gagné, y compris la Ligue des champions asiatique à deux reprises. Il a également porté 12 fois le maillot de l’équipe de France (trois buts). Il s’était distingué dès sa première cape en marquant un doublé contre l’Équateur, ce qui lui avait permis d’être sélectionné pour l’Euro 2008.

Grand monsieur.

