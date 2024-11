Lacazette lâche une bombe sur son avenir à Lyon

The last dance.

Le grand retour du derby a souri à l’Olympique lyonnais dimanche soir (1-0). Les Gones ont dominé leur voisin Saint-Étienne grâce à un but signé Alexandre Lacazette, son deuxième de la saison en championnat. Le capitaine lyonnais n’avait plus affronté les Verts depuis février 2017. « C’était mon premier (derby) au Groupama, et sûrement le dernier aussi, donc c’était surtout le cœur qui jouait », a-t-il glissé au micro de DAZN, avouant à demi-mot qu’il quitterait le club l’été prochain. Il avait déjà été question d’un départ lors du dernier mercato estival face aux sollicitations saoudiennes, en sachant que son contrat prendra fin en juin 2025.

« Ça faisait pas mal d’années que je n’avais pas joué le derby, rappelait-il en zone mixte. Je suis content de les voir en Ligue 1. J’espère qu’ils vont rester pour que nous, les joueurs et les supporters, on puisse revivre ce genre de matchs. » L’OL se replace à la cinquième place de la Ligue 1 avec ce succès, à deux petits points de Marseille, troisième. « On peut encore mieux faire, assume le Général. Il ne faut pas se contenter de cette cinquième place, continuer à travailler pour viser encore plus haut. »

Et s’en aller par la grande porte.

