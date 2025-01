Auxerre et Saint-Étienne lancent le week-end par un nul

Auxerre 1-1 Saint-Étienne

Buts : Traoré (27e) pour Auxerre // Stassin (45e) pour Saint-Étienne

Toujours pas de victoire pour Auxerre en 2025, et même depuis novembre 2024 !

Restant sur sept matchs sans succès toutes compétitions confondues, l’AJA en a ajouté un huitième ce vendredi soir à l’occasion de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Mais au moins, l’équipe de Christophe Pelissier ne s’est pas inclinée : à domicile, les locaux ont partagé les points avec un Saint-Étienne qui a eu le mérite de revenir au score après avoir été mené. Avant la demi-heure de jeu et en solitaire, Hamed Junior Traoré a en effet ouvert le score d’un exploit personnel ne devant rien à personne.

L’égalisation pour Stassin, le poteau pour Sinayoko

Les Verts ont su réagir, donc, et c’est Lucas Stassin qui a égalisé de la tête à l’approche de la mi-temps à la suite d’un coup franc de Zuriko Davitashvili mal repoussé. Difficile à digérer pour la bande de Donovan Léon, qui avait auparavant touché le poteau par Lassine Sinayoko et qui s’était procuré la toute première occasion via Paul Joly. En deuxième période, les débats se sont néanmoins rééquilibrés. Et si le même Joly s’est montré dangereux, Gideon Mensah a dû sauver son camp pour éviter le deuxième but de l’ASSE.

23 points à 18, le barragiste étant à 17 : le maintien, sinon rien !

Le Zuriko Vert, riche en fibres et en vitamines