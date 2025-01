Un enfant de l’académie de l’ASSE est décédé

Il y a des communiqués qu’on aurait aimé ne jamais lire.

Mohammed Amine Nid Moussa, né en 2018, tout juste âgé de sept ans, est décédé ce mardi 14 janvier. Passionné de football, il était joueur à l’école de foot de l’AS Saint-Étienne. Il avait été touché par la maladie il y a un peu plus d’un an. Après quatorze mois de lutte, il est parti, laissant derrière lui ses parents, ses frères et sa sœur.

C’est tout le club qui est en deuil. « Son sourire, sa joie de vivre et sa passion pour l’ASSE et le football resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Pour toujours, notre petit Mohamed restera Vert, continuant de supporter notre club depuis là-haut, où il veille désormais sur nous tous », ont communiqué Les Verts sur leur site internet. L’ASSE annonce qu’un hommage lui sera rendu lors de la réception du Stade rennais à Geoffroy-Guichard le 9 février prochain.

🖤 L’ASSE est en deuil. Mohamed Amine Nid Moussa, licencié de l’école de foot, s'est éteint deux jours après son septième anniversaire. Nos pensées les plus sincères vont à sa famille. Mohamed Amine, ton courage inspirera notre club à jamais. Repose en paix, petit prince. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 15, 2025

Repose en paix Mohammed Amine.