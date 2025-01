Le Real vainqueur à Valladolid, Mbappé s’offre un triplé

Valladolid 0-3 Real Madrid

Buts : Mbappé (30e, 57e et 90e+1, SP) pour le Real

Quel génie, cet Henri IV !

Sans forcer son talent, le Real Madrid a pris trois points ce samedi soir sur la pelouse de Valladolid (0-2), encore porté par un Kylian Mbappé définitivement lancé et auteur d’un triplé. Après une demi-heure de domination, les Madrilènes ont ouvert le score grâce à leur attaquant français, qui a parfaitement combiné avec Jude Bellingham avant d’ajuster Karl Hein (0-1, 30e). Dans tous les bons coups, le Kyks a planté son doublé au retour des vestiaires, à la suite d’un bon décalage de Rodrygo (0-2, 57e). Après un nouveau une-deux avec Bellingham, Mbappé aurait même pu voir plus grand, mais il a trouvé le petit filet adverse (66e). Mis sur orbite par Arda Güler, Luka Modrić a lui aussi cru au troisième, mais son tir croisé a rasé le montant droit adverse (85e). La sanction est finalement tombée dans le temps additionnel, lorsque Jude Bellingham a obtenu un penalty et l’exclusion de Mario Martín au passage, et que Mbappé s’est chargé de le transformer (0-3, 90e+1).

Le Real prend désormais quatre points d’avance sur l’Atlético et provisoirement dix sur le Barça. Valladolid est toujours bon dernier.

Endrick, le Galactique surprise