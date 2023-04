Le Real Madrid humilie Valladolid

Real Madrid 6-0 Real Valladolid

Buts : Rodrygo (22e), Benzema (29e, 32e et 36e), Asensio (73e) et Vázquez (90e+1) pour les Merengues

À Santiago Bernabéu ce dimanche après-midi, le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée de Valladolid (6-0). Avec un Karim Benzema en costume.

Malgré le poteau trouvé par Roque Mesa dès l’entame (10e), les Merengues ont su asseoir leur domination sans trop d’inquiétude. Sur un contre express mené par Eduardo Camavinga, en relais avec Marco Asensio, Rodrygo a ainsi ouvert le score d’une frappe croisée dans la surface (1-0, 22e). De quoi lancer le festival Benzema : servi au second poteau par Vinícius Júnior, le Français a doublé la mise d’une tête plongeante (2-0, 29e), avant d’enchaîner avec un bel enroulé (3-0, 32e) et de conclure quatre minutes plus tard sur une volée acrobatique, après un centre de Rodrygo (4-0, 36e). Triplé en sept minutes pour KB9, le premier de sa carrière en une seule mi-temps.

Pour le second acte, Rodrygo en face à face a, à son tour, trouvé un montant, le droit de Sergio Asenjo (62e). Le cinquième attendra un quart d’heure, le temps de voir Asensio, oublié au point de penalty, ajuster son plat du pied gauche (5-0, 73e). On notera également l’entrée en jeu d’Eden Hazard, revenu de blessure, trois mois après sa dernière apparition sous le maillot blanc (le 3 janvier dernier et un succès 1-0 face à Cacereño, en seizièmes de finale de la Coupe du Roi). Le Belge bien en jambes, offrira d’ailleurs le ballon du dernier but à Lucas Vázquez, auteur d’une frappe sèche (6-0, 90e+1). Une manita et un petit doigt.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Camavinga, Alaba (Vallejo, 69e), Militão, Vázquez – Tchouameni, Kroos – Vinícius Júnior (Ceballos, 69e), Rodrygo (Odriozola, 82e), Asensio – Benzema (Hazard, 65e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Real Valladolid (3-5-2) : Asenjo – Fresneda, Joaquín Fernández, El Yamiq – Luis Pérez (Kike Pérez, 46e), Mesa (Plano, 46e), Hongla (Aguado, 46e), Monchu, Rosa (Torres, 61e) – Plata (Amallah, 70e), Sergio León. Entraîneur : Pacheta.

Triplé en sept minutes pour Karim Benzema