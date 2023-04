Triplé en sept minutes pour Karim Benzema

À jeun et triple buteur.

En une mi-temps, le Real Madrid et Karim Benzema ont scellé le scénario de leur match face au Real Valladolid, ce dimanche à Santiago-Bernabéu. Après avoir ouvert le score grâce à Rodrygo, les Merengue ont vu KB9 y aller de son triplé, en à peine sept minutes. Celui qui n’avait plus marqué en Liga depuis le 15 février, et un doublé contre Elche, a commencé son festival en reprenant de la tête, au second poteau, un centre de Vinícius. Trois minutes plus tard, après une nouvelle combinaison avec le Brésilien, il repique dans l’axe, feinte, puis frappe à l’entrée de la surface pour tromper le portier. Puis, encore au second poteau, il reprend un centre de Rodrygo d’un retourné.

Ce n’est pas le triplé le plus rapide de l’histoire du championnat puisque Bebeto, en 1995 avec le Deportivo La Corogne, n’avait eu besoin que des quatre minutes pour en coller trois à Albacete. Plus récemment, en 2017, Kévin Gameiro, avec les couleurs de l’Atlético de Madrid, avait sanctionné trois fois Osasuna en 4 minutes 43.

Le Nueve n’est plus qu’à trois buts de Lewandowski, avec six matchs de moins.

Carlo Ancelotti admet que le Brésil souhaite l'enrôler