Angers battu, Bordeaux défait et Rodez enchaîne

Une bien belle saison à Bordeaux.

Les Bordelais poursuivent leur saison catastrophique et se sont inclinés ce samedi sur la pelouse de Laval, qui restait pourtant sur six matchs sans victoire (1-0). Gaëtan Weissback a même laissé ses coéquipiers à dix contre onze à un quart d’heure de la fin alors qu’ils étaient déja menés. Avec ce succès, les Lavallois restent à distance raisonnable de Rodez, 4e et vainqueur de Concarneau (1-2), et à trois longueurs du Paris FC, 5e et grand vainqueur de cette 35e journée avec sa victoire face à Angers (3-1). Ce revers n’arrange pas du tout le SCO, qui voit Saint-Étienne, vainqueur de Caen plus tôt dans l’après-midi (1-0), s’échapper.

Pau, malgré sa défaite à domicile face à Guingamp (1-2), est encore dans les débats pour les barrages, même si un petit écart s’est créé. Dans la seconde moitié du classement, Amiens s’est contenté du nul face à Troyes (0-0), toujours premier relégable et qui reste à quatre points de Dunkerque, 16e et qui affronte Auxerre lundi. Annecy a fait un grand pas vers le maintien en battant Bastia (3-2), en ayant mené 3-0 à la 6e minute de jeu. Ajaccio, tenu en échec par QRM en Corse (1-1), végète dans le ventre mou pendant que les Normands s’enlisent dans la zone rouge. Tout en bas, Valenciennes s’est enfin imposé, en battant Grenoble (2-0).

AC Ajaccio 1-1 QRM

Buts : Sakhi (53e) pour les Corses // Coulibaly (24e) pour les Normands.

Amiens SC 0-0 ES Troyes AC

Annecy FC 3-2 SC Bastia

Buts : Jean (2e), Camara (3e) et Kandil (6e) pour les Haut-Savoyards // Santelli (60e) et Bianchini (64e) pour les Bastiais.

US Concarneau 1-2 Rodez AF

Buts : Sinquin (90e+4) pour les Thoniers // Younoussa (60e) et Corredor (69e) pour les Ruthénois.

Stade lavallois MFC 1-0 Girondins de Bordeaux

But : Pagis (62e).

Expulsion : Weissbeck (74e) chez les Bordelais.

Paris FC 3-1 Angers SCO

Buts : Jabbari (18e), Valery (79e, CSC) et Kebbal (83e) pour les Parisiens // Capelle (41e) pour les Scoïstes.

Pau FC 1-2 EA Guingamp

Buts : Bassouamina (90e+2) pour les Palois // Picard (15e) et Gaspar (90e+3) pour les Guingampais.

Valenciennes FC 2-0 Grenoble Foot 38

Buts : Venema (29e) et Flamarion (56e).