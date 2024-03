Saint-Étienne monte sur le podium, Bordeaux battu et Angers encore décevant

Angers s’inspire de sa saison dernière, en Ligue 1.

Avec la victoire de l’AJ Auxerre face à Caen (2-1) plus tôt dans l’après-midi, Angers devait s’imposer ce samedi face à Amiens. Mais une nouvelle fois, le SCO s’est raté. Alors que Zinédine Ould Khaled avait ouvert le score, les locaux se sont fait rejoindre, puis doubler en seconde période (1-2). Les Angevins voient Saint-Étienne monter sur le podium et revenir à seulement deux longueurs de leur place de dauphin. Contrairement au SCO, les Verts sont inarrêtables et ont tordu Bastia, en Corse, toujours à la merci de la zone rouge (0-4). Cette zone rouge, Annecy y campe toujours, mais, en s’imposant logiquement face à Bordeaux (3-1), peut toujours espérer en sortir. Les Girondins n’y arrivent pas, et la perspective d’une troisième en Ligue 2 se rapproche.

En s’inclinant face à Dunkerque (1-2), Laval a donc chuté de la troisième place du podium et se retrouve désormais quatrième. En revanche, l’USLD a enchaîné un dixième match sans défaite et compte désormais quatre points d’avance sur Concarneau, premier relégable, qui s’est incliné à Pau (2-0). La course à la cinquième place, dernier ticket de barragiste pour la montée, s’annonce épique. À l’issue de cette 29e journée, c’est Rodez qui occupe ce siège prisé, grâce à sa victoire à domicile contre Grenoble (3-1). Mais les Ruthénois ne comptent d’un point d’avance sur Amiens, Guingamp, facile vainqueur de Valenciennes à Roudourou (3-0), Paris et Caen, qui s’affrontaient à Charléty. Un match qui a tourné à l’avantage des Parisiens (2-0). Enfin, le vilain petit canard de ce multiplex, c’est le match nul entre QRM et Troyes (1-1), le seul de la journée. Les Normands restent avant-derniers, tandis que l’ESTAC, 15e, est toujours dans la course au maintien.

Encore un beau samedi de foot.

Angers SCO 1-3 Amiens SC

Buts : Ould Khaled (34e) pour les Scoïstes // Chouiar (59e) et Carroll (68e) et Mafouta (90e+6) pour les Amiénois

FC Annecy 3-1 Girondins de Bordeaux

Buts : Camara (8e, 45e+3) et Kandil (66e) pour les Annéciens // Livolant (40e) pour les Girondins

SC Bastia 0-4 AS Saint-Étienne

Buts : Chambost (16e), Mbuku (45e+3, SP, 79e) et Cardona (68e) pour les Verts

EA Guingamp 3-0 Valenciennes FC

Buts : Lemonnier (7e), Merghem (22e) et El Ouazzani (64e) pour l’En Avant

Stade lavallois MFC 1-2 USL Dunkerque

Buts : Thomas (87e) pour les Mayennais // Courtet (9e) et Youssouf (44e) pour les Dunkerquois

Paris FC 2-0 AC Ajaccio

Buts : Gory (53e) et Dicko (64e) pour le PFC

Pau FC 2-0 US Concarneau

Buts : Saivet (53e, SP) et Begraoui (74e) pour les Palois

Quevilly-Rouen 1-1 ES Troyes AC

Buts : Pierret (74e) pour les Normands // Said (41e) pour les Troyens

Rodez AF 3-1 Grenoble Foot 38

Buts : Corredor (21e) et Hountondji (54e et 61e) pour le RAF // Valls (16e) pour le GF38.

Angers de nouveau leader, Saint-Étienne fait un bond et Bordeaux respire