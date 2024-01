Angers de nouveau leader, Saint-Étienne fait un bond et Bordeaux respire

À peine installé sur le fauteuil de leader, Auxerre doit déjà le céder. En déplacement à Grenoble ce mardi, les Auxerrois n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul, alors qu’ils avaient ouvert le score grâce à Florian Ayé, au bout de trois minutes. Les locaux n’ont pas couru après le score très longtemps, puisqu’ils ont égalisé quatre minutes plus tard, sur penalty. Puis plus rien durant les 83 minutes restantes (1-1). Cet unique point n’est pas suffisant pour les Icaunais, qui voient leur série de cinq succès consécutifs s’envoler, et Angers reprendre le trône. Menés à la maison par Quevilly Rouen, les Angevins ont rapidement renversé les Normands en première période avant de les voir égaliser quelques minutes après l’heure de jeu. Finalement, Farid El Melali a offert les trois points au SCO dans le temps additionnel (3-2).

De l’air pour Sainté et Bordeaux

Opposé au Paris FC, Laval aurait pu profiter du nul des Grenoblois face aux Bourguignons pour monter sur le podium, mais les Tango se sont tiré une balle dans le pied juste avant la pause, lorsque Jimmy Roye a dû laisser ses coéquipiers à dix contre onze. Les efforts des Mayennais pour ouvrir le score ont été annulés par les Parisiens moins d’une minute après le début de la seconde période (1-1). En s’imposant à Pau, et en grattant cinq places au classement, Saint-Étienne réalise probablement la meilleure opération de la soirée. Grâce au sublime coup franc de Dylan Chambost, les Verts remontent à la 6e position, tandis que les Palois reculent dans le ventre mou (0-1).

Si les Stéphanois ont fait la meilleure opération, Guingampais et Ruthénois ont livré la meilleure mi-temps de la soirée (CAN comprise). Un but en moins d’une minute, trois pions au bout de huit minutes de jeu et 3-3 à la pause… Roudourou s’est régalé. Mais a sûrement fait une indigestion de buts à la mi-temps, puisque le second acte n’a accouché d’aucune réalisation. Maxime Sivis a même raté un penalty, l’occasion de mettre Guingamp devant et Rodez à trois points (3-3). En revanche, la victoire d’Amiens face à Annecy a été un peu moins prenante. On peut remercier Louis Mafouta d’avoir donné un peu de vie à cette rencontre (1-0). Constat similaire à Brest, où Concarneau s’est imposé pour la première fois de la saison. C’est Troyes qui a été croqué par les Thoniers (1-0), qui se donnent encore plus de marge par rapport à la zone rouge. Tout l’inverse de l’ESTAC, qui n’a plus que quatre longueurs d’avance sur le premier relégable.

Les Thoniers s’imposent face à Troyes grâce à un but d’Axel Urie ! 𝗕𝗿𝗮𝘃𝗼 𝗹𝗲𝘀 𝗴𝗮𝗿𝘀 💙 90+4| USC 1️⃣ – 0️⃣ ESTAC#USCESTAC pic.twitter.com/a3SiLfGXaA — US Concarneau (@USConcarneau) January 23, 2024

En parlant d’air, Bordeaux en a pris un grand bol au Matmut Atlantique. Face à Valenciennes, bon dernier de Ligue 2, les Bordelais ont fait le boulot en seconde mi-temps pour prendre les devants. Malgré la réduction de l’écart des Valenciennois et une fin de match tendue, les Girondins soufflent un bon coup et s’éloignent de la zone rouge (3-1). Assuré de rester avant-dernier à l’issue de cette 21e journée, Dunkerque a eu le mérite de s’imposer à domicile pour la première fois de la saison et de recoller au wagon. Ajaccio est la victime du réveil de l’USLD (2-0). Les Ajacciens ne sont pas les seuls Corses à s’être inclinés ce mardi, puisque les Bastiais ont craqué à Furiani face aux Caennais. Le Sporting avait pourtant ouvert le score avant la pause, mais a laissé les Normands renverser le match en seconde période (1-2). Pour ses premières minutes à Bastia, Gaëtan Charbonnier a même pris un carton rouge.

Amiens SC 1-0 FC Annecy

But : Mafouta (71e) pour les Picards

Angers SCO 3-2 Quevilly Rouen Métropole

Buts : Abdelli (25e) et El Melali (41e, 90e+3) pour les Scoïstes // Cadiou (19e) et Camara (67e) pour les Normands

SC Bastia 1-2 SM Caen

Buts : Santelli (33e) pour les Corses // Mbock (60e) et Mendy (83e, SP) pour Malherbe

Expulsion : Charbonnier chez les Bastiais (84e)

Girondins de Bordeaux 3-1 Valenciennes FC

Buts : Biumla (58e), Diaz (66e) et Vipotnik (86e) pour les Bordelais // Boutoutaou (80e) pour VA

US Concarneau 1-0 ES Troyes AC

But : Urie (60e) pour les Thoniers

USL Dunkerque 2-0 AC Ajaccio

Buts : Bardeli (45e+1) et Bah (52e) pour l’USLD

Grenoble Foot 38 1-1 AJ Auxerre

Buts : Meïssa Ba (7e) pour les Grenoblois // Ayé (3e) pour les Icaunais

EA Guingamp 3-3 Rodez AF

Buts : Picard (1re), Sagna (26e) et Guillaume (31e) pour les Bretons // Hountondji (3e, 8e) et Danger (45e+2) pour les Ruthénois

Stade lavallois MFC 1-1 Paris FC

Buts : Pagis (7e) pour les Tango // Lukembila (46e) pour les Parisiens

Expulsion : Roye (45e+3) chez les Lavallois

Pau FC 0-1 AS Saint-Étienne

But : Chambost (38e) pour les Verts

