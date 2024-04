Pronostic Grenoble Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers bat Grenoble et reste dans la course à la 2e place

Grenoble était en course pour les barrages il y a quelques semaines, mais vient d’enchaîner 8 journées sans gagner, dont surtout 7 défaites. Une série noire qui les place à la 11e place, à mi-chemin entre la zone rouge et le premier barragiste pour la montée. A 7 journées de la fin, il n’y a plus grand chose a priori à espérer désormais. Le meilleur buteur de l’équipe Pape Meissa Ba (11 réalisations) est en panne de buts et a même été mis sur le banc lors du dernier match contre le Paris FC (défaite 2-1). Le Marocain Amine Sbai (6 buts, 3 passes) a manqué les deux dernières rencontres et pourrait à nouveau manquer celle-ci.

Angers n’est pas dans la meilleure forme de sa saison, et a vu l’ASSE revenir à sa hauteur et les dépasser. Il y a eu du mieux lors de la victoire à Concarneau (2-4) et Laval (1-1), mais il va falloir continuer sur ce rythme pour les Angevins pour éviter de voir la montée directe s’éloigner alors qu’elle leur était promise il y a seulement quelques journée. Auteur d’un doublé justement face à Concarneau, Lois Diony (13 buts, 3 passes) est un élément important de cette formation, tout comme les Algériens El Melali (8 buts, 3 passes) et Abdelli (7 buts, 2 passes) qui seront a priori bien présents dans le 11 de départ. Difficile de voir Grenoble rivaliser au vu de sa forme actuelle, d’autant qu’Angers doit s’imposer pour garder le rythme, comme ils l’avaient fait à l’aller (1-0).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Angers de nouveau leader de Ligue 2, Grenoble cartonne, Bordeaux rechute