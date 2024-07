Pronostic Argentine Colombie : Analyse, cotes et prono de la finale de Copa América 2024

La Copa América délivre son verdict dans la nuit de dimanche à lundi avec une alléchante affiche opposant l’Argentine à la Colombie. On vous donne nos pronostics Argentine Colombie. Chez ParionsSport, votre premier pari est remboursé en paris gratuits s’il est perdant.

100€ de bonus en misant sur nos pronostics Argentine Colombie !

ParionsSport vous offre votre 1er pari remboursé de 100€

C’est simple, vous faites votre 1er pari, et s’il est perdant, vous êtes remboursé en paris gratuits jusqu’à 100€.

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Nos pronostics Argentine Colombie

► Le pari « L’Argentine gagne la Copa » est coté à 1,55 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre votre 1er pari de 100€ remboursé en bonus, s’il est perdant vous êtes remboursé en paris gratuits.

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Lautaro ou Álvarez buteur » est coté à 2,10 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre votre 1er pari de 100€ remboursé en bonus, s’il est perdant vous êtes remboursé en paris gratuits.

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Victoire Argentine » est coté à 2,15 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre votre 1er pari de 100€ remboursé en bonus, s’il est perdant vous êtes remboursé en paris gratuits.

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

L’Argentine en quête d’un nouveau titre

L’Argentine est sur une incroyable dynamique puisqu’elle est la tenante titre de cette Copa América et qu’elle a également remporté la Coupe du monde en 2022. En tête de son groupe de qualification pour le Mondial 2026, l’Albiceleste a un horizon dégagé face à elle. En pleine forme, les partenaires de Leo Messi ont fait le taf lors de la phase de poules en empochant 3 victoires face au Canada (2-0), au Chili (1-0) et au Pérou (2-0). En quarts de finale, ils semblaient se diriger vers la victoire mais ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel contre l’Équateur (1-1). Malgré la tentative manquée par la Pulga lors des tirs au but, l’Argentine a pu compter sur Emiliano Martinez, devenu un maître dans cet exercice. En demi-finales, la bande de Scaloni a retrouvé le Canada pour le même résultat (2-0) avec des réalisations d’Álvarez et Messi. Ce dernier a donc marqué son 1er but dans la compétition.

La Colombie rêve de la consécration

De son côté, la Colombie est la bonne surprise de cette Copa América. Le potentiel de l’équipe a toujours été réel mais la non-qualification pour le dernier Mondial laissait présager une perte de vitesse. Cette déception a laissé place à l’espoir, puisque les Cafeteros sont invaincus depuis 28 rencontres toutes compétitions confondues ! Solides lors de la phase de poules, ils ont terminé en tête devant le Brésil grâce à des victoires acquises contre le Paraguay (2-1) et le Costa Rica (3-0), pour un nul face à la Seleção (1-1). En quart, les partenaires de Luis Diaz se sont baladés contre le Panama (5-0). Ensuite, ils ont eu un match plus délicat face à l’Uruguay (1-0). La Colombie a tout de même mérité sa qualification car elle a montré beaucoup plus que son adversaire, qui a évolué en supériorité numérique pendant 45 minutes à la suite de l’expulsion de Muñoz.

L’Argentine au complet, la Colombie privée de Muñoz et Lucumi

Pour cette finale, l’Argentine ne déplore tout simplement aucun forfait. Leo Messi est bien évidemment le guide l’Albiceleste, bien que la Pulga n’ait marqué qu’un seul but depuis le début de la Copa América. Malgré ses 4 buts dans la compétition, Lautaro Martinez a débuté sur le banc contre le Canada. Il pourrait retrouver une place de titulaire cette nuit à moins que Julian Álvarez, buteur en demi, ne lui soit encore préféré. Le milieu de terrain apporte beaucoup de garanties avec les cadres De Paul, Mac Allister et Fernandez. Du côté de la Colombie, il faut souligner la blessure du solide défenseur Lucumi et la suspension de l’influent latéral droit Muñoz (2 buts dans cette Copa América). Auteur de très belles prestations jusqu’à maintenant, le capitaine James Rodríguez a délivré 6 passes décisives auxquelles il ajoute 1 but. Le milieu cadre Lerma (2 buts) est bien présent tout comme les importants attaquants Luis Diaz (2 buts) et Córdoba (2 buts).

Les compositions probables pour cet Argentine – Colombie :

Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Fernandez – Messi, Lautaro (ou Álvarez), Di María.

Colombie : Vargas – S. Arias, Sánchez, Cuesta, Mojica – Ríos, Lerma – J. Arias, Rodríguez, Luis Diaz – Córdoba.

L’Argentine triomphe encore

L’Argentine aura fort à faire contre la Colombie qui n’a plus perdu le moindre match depuis 2022. Néanmoins, l’Albiceleste est elle aussi en pleine confiance et pourrait faire état de son expérience dans les grands rendez-vous internationaux. Après avoir remporté la Copa América en 2021 et la Coupe du monde en 2022, les coéquipiers de Leo Messi peuvent réaliser la passe de 3 cette année. La finale pourrait tout de même être accrochée cette nuit. Les attaquants Lautaro Martinez et Julian Álvarez ont une nouvelle occasion de se mettre en valeur dans cette Copa América 2024.

40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur notre pronostic Argentine Colombie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Argentine Colombie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Argentine Colombie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez PMU

– Un 1er pari remboursé en bonus de 120€ en EXCLU avec le code RDJ chez Betclic

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Argentine Colombie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

40€ à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur les finales de l’Euro et de la Copa América !