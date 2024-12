Arsenal impose sa loi à Monaco

La marche était trop haute pour Monaco, lourdement battu par Arsenal à Londres ce mercredi soir (3-0). Bukayo Saka a planté un doublé, et les Gunners ont pu profiter des erreurs et de la naïveté des Azuréens, qui enchaînent un deuxième revers en Ligue des champions.

Arsenal 3-0 Monaco

Buts : Saka (34e, 78e) et Havertz (88e)

Les souvenirs des buts de Geoffrey Kondogdia, Dimitar Berbatov et Yannick Ferreira Carrasco resteront ceux du dernier succès de Monaco sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Un peu moins de dix ans après cette soirée magique de février 2015, il n’y a pas eu de nouvel exploit des hommes à la diagonale, ce mercredi, à Londres où Arsenal a fait sa loi (3-0) pour laisser l’ASM enchaîner un deuxième revers de rang dans cette Ligue des champions. La marche était trop haute pour les visiteurs, qui ont pu constater tout le chemin qu’il leur restait à parcourir pour sortir vainqueurs d’un duel à ce niveau. Ce n’est pas grave ni honteux, dans l’absolu, mais cela laisse les Azuréens en milieu de tableau (16es, 10 points) avant de se coltiner Aston Villa et l’Inter, des beaux morceaux face auxquels il sera important de montrer des progrès en janvier.

Une minute et 17 secondes pour faire mal

Pour l’instant, c’est décembre, et la machine de Mikel Arteta s’est mise en route fort et bien au bon moment. Pas dès les premières minutes, même si Gabriel Jesus (4e), Mikel Merino (6e) et surtout Martin Ødegaard (20e, 24e) sont venus souffler sur la nuque des défenseurs de la Principauté pour prendre leur chance. Il a fallu un bloc discipliné, souvent rigoureux sans le ballon, pour ne pas craquer dans la première demi-heure. On a senti la préparation tactique d’Adi Hütter, puis on a béni Radosław Majecki. Le gardien polonais a écœuré Gabriel Jesus en deux temps, d’abord en se présentant en X pour repousser le tir du Brésilien de la jambe (25e) ; ensuite en sauvant Maghnes Akliouche, coupable d’une perte de balle dangereuse dont n’a pas pu profiter Jesus pour transpercer le dernier rempart monégasque (27e).

BUKAYO SAKA OUVRE LE SCORE POUR ARSENAL FACE À MONACO ! 💥 Les Monégasques finissent par craquer sur une action bien construite à l'initiative de Lewis-Skelly 🔨#ARSASM | #UCL pic.twitter.com/iLT2EbMoQN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 11, 2024

On a alors attendu la fameuse botte secrète des Londoniens, un coup franc ou un corner, mais les Gunners ont plutôt misé sur la patience et une séquence d’école pour faire la différence. Une phase de possession d’une minute et 17 secondes dans le camp monégasque, un modèle du genre, et une accélération au bon moment par la passe de Myles Lewis-Skelly pour Jesus, dont le centre au second poteau a été transformé par l’inévitable Bukayo Saka (1-0, 34e). Joli, fort, et visiblement déstabilisant pour Soungoutou Magassa, pas loin d’offrir le break à Ødegaard, qui a trop croisé au moment de se présenter seul devant Majecki (39e). Une classe d’écart entre les deux équipes, malgré un pétard soudain d’Aleksandr Golovin en début de partie (10e) et Gabriel Martinelli qui a joué avec le feu en ayant déjà une biscotte.

Monaco donne le bâton

À un but d’écart, il n’était pas question de ne pas continuer à y croire pour Monaco. Il est difficile de savoir si ce sont les gars du Rocher qui ont présenté un autre visage après l’entracte, ou si c’est Arsenal qui a laissé faire, mais les visiteurs ont pris le contrôle de la chique et les Anglais ont reculé. Entré à la pause, Takumi Minamino a manqué le cadre (51e), après avoir vu Thilo Kehrer ne pas régler son coup de tête sur un coup franc plongeant (47e). Le scénario a laissé penser qu’il y avait la place pour ramener quelque chose de ce lieu sacré, mais Breel Embolo ne s’est pas montré assez clinique pour égaliser (65e). C’était calme, trop calme, et il a même fallu attendre la 75e minute pour assister au premier tir des locaux en seconde période, par Leandro Trossard.

Et si ce n’est pas encore Noël, les Monégasques ont distribué un cadeau avant l’heure pour tuer le suspense tout seuls, comme des grands (ou plutôt des petits). Majecki, Kehrer et Salisu ont joué à celui qui fera la passe la plus molle en tentant de relancer court, et ce qui devait arriver arriva : Kai Havertz a surgi en jouant le gros dur pour récupérer le ballon et le glisser à Saka pour le doublé (2-0, 78e). Monaco aura commis trop d’erreurs pour gagner un match de Ligue des champions, et la dernière, une mauvaise relance, a permis à Arsenal d’alourdir la note, cette fois par Havertz, devançant Kehrer pour prolonger une frappe de l’homme du match Saka (3-0, 88e). Ce n’était décidément pas une soirée pour écrire l’histoire, mais plutôt pour la subir.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Partey, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly (Timber, 64e) – Rice (Jorginho, 64e), Merino, Ødegaard (Nwaneri, 80e) – Saka, Jesus (Havertz, 72e), Martinelli (Trossard, 64e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson (Teze, 81e), Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Magassa (Minamino, 46e), Camara (Matazo, 81e) – Akliouche, Golovin, Ben Seghir – Embolo (Ilenikhena, 81e). Entraîneur : Adi Hütter.

