Guide de survie : comment ne pas prendre de but sur corner contre Arsenal

Commençons par les bases. La loi 17 du football est claire : « Un corner (coup de pied de coin) est accordé lorsque le ballon, touché en dernier par un joueur de l’équipe qui défend, franchit entièrement la ligne de but, à terre ou en l’air, sans qu’un but ait été marqué. Un but peut être marqué directement sur corner, mais uniquement contre l’équipe adverse. » Cette loi, les joueurs d’Arsenal semblent l’avoir inventée. Du moins, c’est tout comme. Alors préférez faire un tacle assassin ou une main dans votre surface : avec un peu de chance, c’est Leandro Trossard qui tirera le penalty.

Arsenal have scored 22 goals from corners in the Premier League since the start of last season – seven more than any other club. 📐👑 pic.twitter.com/72NbW4VmFU — Premier League (@premierleague) December 4, 2024

→ Ne pas quitter des yeux Gabriel Magalhães

Il arrive de loin, ne respecte rien, saute au-dessus de la mêlée, n’hésite pas à prendre l’ascenseur et détruit tout sur son passage. Gabriel Magalhães – mais vous pouvez l’appeler Gabriel –, c’est 15 pions (directement ou indirectement) à la suite d’un corner en quatre saisons et demie à Arsenal, et 14 réalisations de la tête, corner ou non. Le 20 janvier dernier, Crystal Palace avait même pris deux fois le même but sur ce schéma. Plus facile à dire qu’à faire, certes, mais si vous deviez n’en bloquer qu’un seul, ce serait celui-ci – bon, OK, faites quand même gaffe à William Saliba. Malheureusement, le temps que vous lisiez ces lignes, l’ancien Lillois vous a probablement déjà mis dans le vent d’un terrible appel contre-appel, et vous n’avez plus qu’à prier pour votre gardien de but.

→ Attention, derrière vous !

Si toutefois vous n’avez pas réussi à éviter cette situation – on ne vous félicite pas –, surtout, ne paniquez pas. Cette saison, c’est toujours le même rite : ils sont cinq, planqués après le second poteau, prêts à gicler vers les six mètres au moment où Bukayo Saka ou Martin Ødegaard enclenche sa course d’élan. Investissez dans des rétroviseurs ou tournez le dos au ballon, mais tentez quelque chose. Et attention aux coups de billard.

ARSENAL MARQUE ENCORE SUR CORNER ET C'EST ENCORE SALIBA 😳 2 buts en 2 matches pour le défenseur français, buteur de la hanche mercredi et du pied ce dimanche pour remettre Arsenal dans le match ! 💥#FULARS | #PremierLeague pic.twitter.com/WaIRxAxtbS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 8, 2024

→ Protéger son gardien de but

Ça fait aussi partie du plan : au moment où le ballon sera mis dans la boîte, vous retrouverez forcément un Gunner en train de danser collé-serré – de manière non consentie – avec votre goal, qui sera donc incapable de sortir ou de repousser quoi que ce soit. Et comme « en Premier League ça ne se siffle pas », la seule solution est de faire un contre-écran entre l’antagoniste et votre gardien du temple. Il va falloir bomber le torse.

→ Kidnapper Nicolas Jover

Plus que le mètre 90 de Gabriel ou le pied gauche de Saka, la clé d’Arsenal est un Français de 43 ans qui n’a jamais disputé le moindre match dans le monde professionnel, a fait ses gammes d’analyste vidéo au sein du Montpellier de René Girard et est devenu la référence absolue dans l’étude des coups de pied arrêtés, depuis son arrivée en Premier League il y a près de dix ans. C’est comme ça que l’équipe londonienne est devenue un rouleau compresseur dans le domaine, et c’est comme ça que vous allez pouvoir éviter la Bérézina. Car sans lui, les Canonniers redeviennent une équipe de losers.

Mikel Arteta & Nicolas Jover.

