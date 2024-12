Malgré un nouveau but de William Saliba, Arsenal bute sur Fulham

Fulham 1-1 Arsenal

Buts : Jiménez (11e) pour Fulham // Saliba (52e) pour Arsenal

Coup d’arrêt pour Arsenal.

Sur une série de quatre succès de rang toutes compétitions confondues, Arsenal n’a pu faire mieux qu’un nul ce dimanche sur la pelouse de Fulham (1-1). Un tir, un but : c’est comme cela qu’on pourrait résumer la partie des Cottagers, qui ont frappé tôt dans le match : au bout d’un contre, Raúl Jiménez a pris le meilleur sur William Saliba et battu David Raya d’un tir croisé (1-0, 11e). Derrière, Arsenal a poussé, poussé, et encore poussé, mais aussi galéré, galéré, et encore galéré. Comme souvent avec les Gunners, leur salut est venu sur corner : botté au second poteau par Kai Havertz, le cuir est revenu dans les pieds de Saliba après une remise, et le Français – déjà buteur face à Manchester United plus tôt dans la semaine – l’a poussé au fond (1-1, 52e). Le reste du match a ressemblé à une attaque défense permanente, qui aurait pu basculer dans l’escarcelle d’Arsenal à quelques minutes du terme, si Gabriel Martinelli ne s’était pas placé hors jeu, alors qu’il avait bien servi Bukayo Saka pour une tête victorieuse (88e).

Encore un peu plus de marge en tête du classement pour Liverpool, qui se retrouve avec six points d’avance sur Arsenal, son dauphin, en attendant le match de Chelsea à Tottenham un peu plus tard.

Manchester City et Arsenal à réaction, mais vainqueurs