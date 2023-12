Arsenal coince encore face à Fulham

Fulham 2-1 Arsenal

Buts : Jiménez (29e), De Cordova-Reid (59e) // Saka (5e)

La gueule de bois arrive plus tôt que prévu.

Déjà freiné par Liverpool et West Ham lors des deux dernières journées, Arsenal a encore flanché ce dimanche sur la pelouse de Fulham (2-1). Les Gunners ont pourtant attaqué pied au plancher : la tentative de Martin Ødegaard a flirté avec la lucarne (3e) et Gabriel Martinelli a sollicité Bernd Leno, lequel a repoussé le ballon dans les crampons de Bukayo Saka, qui n’en demandait pas tant pour ouvrir le score (0-1, 5e). Au lieu de continuer sur sa lancée, le leader virtuel a levé le pied. Fulham en a logiquement profité. David Raya a stoppé la frappe de Raúl Jiménez (15e) et Willian a enroulé, cependant à côté (19e). En revanche, le Mexicain n’a pas laissé passer sa chance au deuxième poteau, à la réception d’un centre de Tom Cairney, pour sanctionner le marquage un peu lâche de Jakub Kiwior (1-1, 29e).

Fulham est en train de mener contre Arsenal grâce au but de Decordova-Reid 😱 Les Gunners risquent d'enchaîner un 3ème match sans victoire en Premier League 😬#FULARS | #PremierLeague pic.twitter.com/SzwfBwKFeb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 31, 2023

Si Martinelli a réveillé Arsenal en tirant au ras du montant (42e), les Gunners ont cruellement manqué de tranchant, notamment dans les duels. La punition est arrivée à l’heure de jeu sur un corner : après un coup de billard, Bobby De Cordova-Reid a fusillé Raya et plongé Craven Cottage dans l’euphorie (2-1, 59e). Dos au mur, Arsenal n’a pas montré grand-chose pour se sortir du piège. Tout seul dans la surface, Saka a envoyé sa volée dans la tribune (63e). Fulham aurait même pu enterrer pour de bon son voisin sur un coup franc d’Andreas Pereira, renvoyé par la barre (88e). Ces Gunners ne méritaient pas mieux et passeront le réveillon à la quatrième place, alors qu’ils auraient pu prendre la tête du classement. En face, Fulham, qui restait sur trois défaites, se donne de l’air et grimpe au treizième rang.

Maintenant, tchin tchin !

Fulham (4-2-3-1) : Leno – Castagne, Bassey, Adarabioyo, Robinson – Cairney (Reed, 90e+3), Palhinha – De Cordova-Reid (Diop, 79e), Iwobi (Pereira, 72e), Willian (Wilson, 79e) – Jiménez. Entraîneur : Marco Silva.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Kiwior (Tomiyasu, 46e), Gabriel, Saliba, White (Jesus, 67e) – Havertz (Nelson, 77e), Rice, Ødegaard – Martinelli (Trossard, 67e), Nketiah, Saka. Entraîneur : Mikel Arteta.

Arsenal piégé par Fulham