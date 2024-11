Aston Villa et la Juventus offrent un triste spectacle

Aston Villa 0-0 Juventus

La purge de ce multiplex.

L’affiche entre Aston Villa et la Juventus faisait saliver pour cette cinquième journée de Ligue des champions, mais elle a déçu (0-0). Anglais et Italiens n’ont pas réussi à se départager, offrant ainsi la seule rencontre de la soirée de mercredi sans le moindre but. La faute à une bonne solidité défensive des deux collectifs, mais aussi à une certaine frilosité. Morgan Rogers a bien cru offrir la victoire aux Villans dans le temps additionnel, mais son but a été refusé pour une faute en amont.

Un peu plus entreprenante, notamment grâce à Francisco Conceição, la Juve n’a pas pour autant vraiment inquiété Aston Villa. Le jeune Portugais a tout de même mis à contribution Emiliano Martínez d’une tête piquée. En face, John McGinn a cru ouvrir le score à 20 minutes du terme, mais c’était compter sans le retour de Manuel Locatelli sur sa ligne. Les Anglais restent neuvièmes, quand la Vieille Dame pointe à la 19e place.

Et elle a, en plus, encore perdu un joueur sur blessure : Nicolo Savona.

