Aston Villa récupère deux joueurs de la Juventus

Un pour le prix de deux.

Après l’opération à 50 millions d’euros pour Douglas Luiz, les affaires continuent entre la Juventus et Aston Villa. Ce lundi 1er juillet ce n’est pas un, mais deux joueurs qui quittent la Serie A pour rejoindre la Premier League. Le club anglais s’offre Samuel Iling-Junior, ailier de 20 ans ayant disputé 24 matchs et marqué 1 but dans le championnat italien lors la saison 2023-2024, ainsi que le milieu défensif de 23 ans Enzo Barrenechea, qui totalise 36 apparitions en Serie A sur la même saison. Le tout pour un montant de 28 millions d’euros, bonus compris. Prêté la saison dernière par la Juventus à Frosinone, le milieu de terrain argentin sort d’une saison prometteuse malgré la relégation en Serie B. Iling-Junior, natif d’Islington, retrouve son pays natal avec l’opportunité de disputer la Ligue des champions.

Aston Villa is delighted to announce the double signing of Enzo Barrenechea and Samuel Iling-Junior from Juventus! ✅ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2024

Douglas Luiz à Turin a facilité l’arrivée des deux joueurs en Angleterre, condition sine qua non pour le départ du Brésilien. Le transfert de 50 millions d’euros marque la première transaction historique entre les deux clubs.

Il y a donc eu trois fois plus de transfert entre la Juve et Aston Villa en deux jours que dans l’histoire de ces deux clubs.

