Pronostic Aston Villa Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Aston Villa et la Juve dos à dos ?

Aston Villa est redevenu sur le devant de la scène en Angleterre depuis l’arrivée d’Unai Emery. Le coach espagnol a permis au club de Birmingham de retrouver l’Europe, puis de finir dans le top 4 de Premier League. En progression constante, les Villans disputent donc cette saison la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des champions. Bien rentrés dans cette campagne, les partenaires de Lucas Digne se sont imposés lors de leurs 3 premiers matchs face aux Young Boys de Berne, contre le Bayern et Bologne. Le seul faux pas est intervenu en Belgique face au Club Bruges, où Villa a concédé un penalty des plus stupides. Avec 9 points, le club anglais occupe la 8e place, celle de dernier qualifié directement pour les 8es de finale. À la veille d’affronter la Juve, la bande de Emery est dans une période délicate puisqu’elle est sur 6 rencontres toutes compétitions confondues sans la moindre victoire (4 revers pour 2 nuls). L’enchaînement des matchs semble peser dans les organismes des Villans. Après sa défaite à Liverpool, Villa a limité la casse à domicile contre Crystal Palace en revenant au score, dans un match où Tielemans a raté un nouveau penalty et où Palace a marqué sur contre-attaque quelques secondes après. Pour trouver la faille dans le verrou italien, Emery compte notamment sur son buteur Watkins et son super sub Durán.

En face, la Juventus a perdu de sa superbe en Italie puisqu’elle a vu successivement l’Inter à deux reprises, le Milan et le Napoli rafler les derniers Scudettos. Pour retrouver ses lettres de noblesse, le club bianconero a misé sur Motta. L’ancien coach de Bologne est en train d’imposer sa patte sur le jeu de son équipe mais fait face à une concurrence accrue en Serie A. En effet, le championnat Italien est très serré avec 5 équipes de tête séparées par 1 seul point. 6e, la Vieille Dame compte, elle, 4 unités de retard sur le leader napolitain. Toujours invaincue, la Juventus enchaîne en revanche trop de nuls, sort d’un triste 0-0 à San Siro face à l’AC Milan. Dans cette période importante, Motta est privé de son atout numéro 1 sur le plan offensif, à savoir Vlahović. En Ligue des champions, les Bianconeri avaient réussi leur retour en disposant facilement du PSV (3-1) avant de confirmer à Leipzig (2-3). Cela va moins bien sur les 2 dernières journées. Surpris par Stuttgart (0-1) à domicile, le club piémontais a dû se contenter d’un nul à Lille (1-1). Touchée par des absences, la Vieille Dame pourrait s’attacher à ne pas perdre en déplacement. Ce choc entre deux équipes un peu moins bien lors des dernières semaines pourrait voir les 2 équipes se quitter sur un nul.

