Le Bayern s’excuse auprès du PSG pour les banderoles contre Nasser Al-Khelaïfi

Un incendie vite éteint ?

En battant le Paris Saint-Germain (1-0), le Bayern Munich fait un peu plus plonger le club français dans le doute. En marge de cette victoire capitale, les supporters bavarois ont déployé plusieurs banderoles visant Nasser Al-Khelaïfi, accusé de conflits d’intérêts. « Ministre, propriétaire de club, détenteur de droits télé, membre du comité exécutif de l’UEFA et président de l’ECA : tout cela à la fois ? », pouvait-on lire, accompagné de son visage barré et d’un autre texte, sans équivoque : « Fuck off ploutocratique Al-Khelaïfi ».

Ce mercredi, le Bayern a tenté de rapidement mettre fin à la polémique en publiant un communiqué dans lequel il « présente ses excuses » pour ces banderoles qui n’étaient « pas été autorisées et ne reflètent pas sa position ». Le club allemand assure que les messages « ne correspondent pas aux bonnes relations de longue date » avec le PSG.

Suffisant pour enterrer la hache de guerre ?