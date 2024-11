Nul n’est prophète hors de son pays non plus.

Mardi, le spectacle n’était pas que sur le terrain à l’Allianz Arena. Au cours de la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG (1-0), les supporters des deux camps se sont illustrés. Tandis que les Parisiens ont souvent remporté la bataille du son, les Bavarois, eux, ont gagné haut la main celle de la créativité. Au milieu de la première période, ces derniers ont sorti plusieurs banderoles visant Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG.

À côté d’une banderole représentant le visage barré de celui qui dirige aussi Bein Sports et préside l’ECA (l’Association des clubs européens), les fans du Bayern ont écrit : « Ministre, propriétaire de club, détenteur de droits télé, membre du comité exécutif de l’UEFA et président de l’ECA : tout cela à la fois ? » Une manière de faire front avec les supporters de nombreux autres clubs français qui, ces dernières semaines, dénoncent en tribune les nombreux conflits d’intérêts dans lesquels est impliqué Nasser al-Khelaïfi. Puis les supporters munichois ont sorti une banderole, « Le foot, c’est moi ? », accompagné d’une autre sur laquelle était inscrit « Fuck off au ploutocratique Al-Khelaïfi ».

Il y a quand même une vraie connaissance de l’histoire politique à l’Allianz Arena.

