Les prolongations de Musiala et Kimmich au Bayern sont en bonne voie

Pas d’ultimatum, mais un besoin de clarté.

Max Eberl, directeur des sports du Bayern Munich, a abordé lundi les négociations en cours autour de la prolongation de plusieurs cadres de l’effectif, notamment Jamal Musiala et Joshua Kimmich. Si le contrat de Musiala court jusqu’en 2026, le club bavarois aimerait rapidement sécuriser son avenir à long terme. Quant à Kimmich, son contrat expirant en 2024 pourrait être prochainement renouvelé.

Un appel à la clarté

D’après Kicker, l’homme âgé de 51 ans a déclaré en souriant : « Je n’ai jamais donné d’ultimatum, du genre : c’est Noël, réfléchissez et dites oui ou non », préférant évoquer des discussions « ouvertes » et « conjointes ». Néanmoins, le dirigeant ne cache pas qu’une décision devra intervenir dans les semaines ou mois à venir : « Il faut que tout soit clair pour tout le monde à un moment donné. »

Outre Musiala et Kimmich, la prolongation de Leroy Sané, d’Alphonso Davies ou encore de Thomas Müller restent en suspens. Le renouvellement de Manuel Neuer, proche d’un retour après sa blessure, ne devrait, lui, poser aucun problème. Malgré l’incertitude autour de certains joueurs, il insiste sur une priorité : éviter que ces négociations n’affectent le terrain. « Que vous prolongiez ou non, l’objectif reste de faire de cette saison la meilleure possible. Nous sommes tous d’accord là-dessus. » Malgré cela, pas question de retenir un joueur : « Si quelqu’un décide de ne pas rester, c’est comme ça. On s’en occupe.»

Pas satisfait ? La porte est grande ouverte.

