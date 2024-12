Le plus gros contrat de l’histoire du Bayern pour Jamal Musiala ?

Un contrat à plus de 100 millions d’euros ?

Le Bayern a une idée en tête : verrouiller Musiala jusqu’en 2030. Oui, un contrat de quatre à cinq ans, histoire de sceller l’avenir à long terme. Les chiffres qui circulent donnent le vertige : on parle d’un deal de 100 millions d’euros pour quatre ans et de 125 millions pour cinq ans. Selon Sport Bild, les deux parties ont déjà exprimé leur volonté de continuer ensemble après 2026, date de fin du contrat actuel, et selon SkySportDE, le bail devrait être signé prochainement.

⤵️✅ 4 years = €100m package or 5 years = €125m package … New #Musiala contract will be signed soon ✔️⏳ https://t.co/X3PlGONMgW — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 3, 2024

Si le deal se conclut, Jamal Musiala deviendra officiellement le plus gros contrat de l’histoire du Bayern. Cette somme le placerait dans la cour des très grands, aux côtés de Robert Lewandowski et Harry Kane, qui plafonnent à 20 millions d’euros par an. Mais avec une différence de taille : à 21 ans, Musiala a encore tout l’avenir devant lui.

Pas touche à la pépite.