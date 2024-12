Bundesliga : Le Bayern trace sa route, Leverkusen et Leipzig dans le rythme

Luis Enrique ne comprend pas cette manie de marquer autant de buts sur corner.

Ce samedi, le Bayern Munich a fait parler sa supériorité pour venir à bout d’Heidenheim, grâce notamment à un coup de casque de Dayot Upamecano sur corner (4-2). Accrocheurs, les visiteurs ont eu beau égaliser au retour des vestiaires, Jamal Musiala s’est occupé de porter les siens d’un doublé, avec, au milieu, une frappe victorieuse, depuis l’entrée de la surface, signée Leon Goretzka. De quoi offrir au Rekormeister deux points supplémentaires (six au total) d’avance sur Francfort, tenu en échec par Augsbourg au terme d’un scénario à rebondissements (2-2). La rencontre a vu deux anciens du PSG trouver le chemin des filets : Hugo Ekitike d’un côté et Samuel Essende de l’autre.

Leverkusen et Leipzig en forme

Le top 4 est toujours complété par Leverkusen et Leipzig, lesquels ont fait le job. Les champions en titre ont vite mis la tête de Sankt Pauli sous l’eau par l’inattrapable Florian Wirtz et une tête de Jonathan Tah, avant de résister à la révolte du promu (2-1). Dans le même temps, le RBL s’est relevé de la claque reçue le week-end passé en maîtrisant tranquillement Kiel (0-2). Enfin et puisque c’était l’un des thèmes de l’après-midi, le dernier match de ce multiplex a vu le Werder Brême dominer Bochum sur un but de Jens Stage… sur corner (0-1).

Leverkusen 2-1 Sankt Pauli

Buts : Wirtz (6e) & Tah (21e) pour Leverkusen // M. Guilavogui (84e) pour Sankt Pauli

Bayern 4-2 Heidenheim

Buts : Upamecano (18e), Musiala (56e & 90e+1) & Goretzka (84e) pour le Bayern // Honsak (50e) & Dorsch (85e) pour Heidenheim

Bochum 0-1 Werder Brême

But : Stage (56e)

Francfort 2-2 Augsbourg

Buts : Ekitike (55e) & Uzun (74e) pour l’Eintracht // Tietz (61e) & Essende (71e) pour Augsbourg

Kiel 0-2 Leipzig

Buts : Šeško (27e) & Silva (69e SP)

