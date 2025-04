Stuttgart encorne Leipzig et rejoint Bielefeld en finale de Pokal

Stuttgart 3-1 Leipzig

Buts : Stiller (5e), Woltemade (57e) & Leweling (73e) pour Stuttgart // Šeško (62e) pour Leipzig

Elle promet, cette finale.

Après la sensation Bielefeld, équipe de troisième division qui a sorti Leverkusen (2-1), mardi, pour se hisser en finale de la Coupe d’Allemagne, on connaît l’identité du deuxième qualifié : ce sera Stuttgart qui, à domicile, a tapé Leipzig (3-1) ce mercredi. Les coéquipiers d’Alexander Nübel (titulaire dans la cage), Fabian Rieder et El Bilal Touré (entrés en jeu) n’ont que très peu été inquiétés, ayant ouvert le score dès la cinquième minute avant de faire la course en tête.

Vous savez déjà ce que ça fait une finale, l’Arminia…https://t.co/haA8sCGYha — SO FOOT (@sofoot) April 2, 2025

Une finale entre le onzième de Bundesliga et le quatrième de D3 : la magie de la Coupe, même outre-Rhin.

