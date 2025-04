Coupe d’Allemagne : L’Arminia Bielefeld élimine Leverkusen et file en finale

Bielefeld 2-1 Leverkusen

Buts : Worl (20e), Grosser (45e+3) pour l’Arminia // Tah (17e) pour le Bayer

Immense sensation.

L’Arminia Bielefeld, club de 3e division allemande, a réalisé un exploit majuscule ce mardi soir en sortant, avec la manière, le Bayer Leverkusen en demi-finales de la Coupe d’Allemagne (2-1). La rencontre n’a pas mis longtemps avant de s’emballer. Sur un des premiers corners de la partie, Amine Adli dévie le ballon du crâne pour trouver Jonathan Tah, esseulé au second poteau. L’international allemand ne tremble pas et lance parfaitement les tenants du titre en trompant Jonas Kersken (0-1, 17e). Mais il en faut bien plus pour perturber les locaux, qui égalisent trois petites minutes après grâce à une belle frappe de Marius Worl, à la suite d’un ballon mal dégagé par la défense du Werkself (1-1, 20e). Il faut ensuite un sauvetage de Lukáš Hrádecký pour empêcher Bielefeld de prendre l’avantage (25e). Mais cela ne fait que retarder l’échéance. Juste avant la pause, les hommes de Mitch Kniat surprennent de nouveau le Bayer grâce à une belle reprise de volée de Maximilian Grosser, sur un coup franc de Louis Oppie (2-1, 45e+3). Stupeur.

Dominé dans quasiment tous les secteurs de jeu par son adversaire du soir, Leverkusen, qui a vu Joel Grodowski passer à quelques centimètres d’inscrire le but du KO (69e), croit revenir à hauteur à la suite d’un coup de casque de Victor Boniface, mais Kersken repousse parfaitement sa tentative (73e). C’est ensuite au tour de Patrik Schick de trouver la barre de la tête (81e). Leur chance est passée. Pour la quatrième fois dans cette épopée, l’Arminia Bielefeld élimine un club de première division allemande et file en finale pour la première fois de son histoire. Il y affrontera soit Stuttgart, soit le RB Leipzig.

On aime, on adore !

