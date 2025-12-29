S’abonner au mag

Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt

Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt

Pas si « Bell’Italia » que ça…

Seulement cinq mois après son transfert de Toulouse à Turin, Zakaria Aboukhlal se dirige déjà vers un retour en Ligue 1. Nantes devrait s’attacher les services de l’ailier marocain en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat. Depuis son arrivée cet été pour 8 millions d’euros, le joueur de 25 ans a très peu joué et n’a encore été impliqué dans aucun but toutes compétitions confondues cette saison avec le Torino.

Nouvelle réalité : la lutte pour le maintien

Les Canaris espèrent que le Marocain apportera un renfort immédiat et indispensable dans la course au maintien. Actuellement, Nantes occupe l’avant-dernière place du classement avec seulement 11 points en 16 matchs.

Qu’Aboukhlal ait le niveau pour la Ligue 1, il l’a déjà prouvé depuis longtemps. Lors de sa première saison à Toulouse, il avait inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives. Lors de sa dernière saison, il n’a pas tout à fait atteint ces statistiques, mais a tout de même signé un bilan solide de 7 buts et 4 passes décisives.

Désormais, place au combat : contre la relégation et pour un contrat définitif.

