Paulo Fonseca demande aux arbitres de protéger Endrick

SO
Paulo Fonseca demande aux arbitres de protéger Endrick

Expulsé pour un mauvais geste lors de la victoire de Lyon à Nantes (0-1), Endrick a pu trouver le soutien de son coach qui a critiqué le carton rouge au micro de Ligue 1+ : « Pour moi, c’était très sévère. Il y avait une faute avant qui était très claire. Le joueur de Nantes n’a pas l’intention de jouer le ballon, il a l’intention de bloquer Endrick ». Contrarié par l’expulsion de son nouveau joyau, Paulo Fonseca a aussi demandé à l’arbitrage français de protéger l’attaquant brésilien : «  La deuxième chose que je veux dire, c’est que c’est le troisième match où les adversaires commencent le match avec beaucoup d’agressivité sur Endrick. Je pensais que ces choses appartenaient au passé, mais l’intention était claire. Ils avaient vraiment l’intention d’intimider Endrick et les arbitres doivent protéger le talent d’un joueur comme Endrick ».

Dehmaine Tabibou sorti sur civière

Des propos qui ont doucement fait rire Ahmed Kantari l’entraîneur du FC Nantes qui a vu Dehmaine Tabibou sortir sur civière après la faute de l’attaquant prêté par le Real Madrid : « Il n’est pas assez protégé alors que c’est lui qui met un coup ? C’est mon joueur qui sort blessé ! J’aurais préféré que mon joueur ne sorte pas blessé et que mon joueur puisse subir les petites fautes comme a subi Endrick  ». 

Bienvenu en Ligue 1 Endrick.

Lyon continue sa folle série et monte sur le podium

SO

