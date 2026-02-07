S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J22
  • Saint-Étienne-Montpellier (1-0)

Première réussie pour Philippe Montanier avec Saint-Étienne

SO
Première réussie pour Philippe Montanier avec Saint-Étienne

  Saint-Étienne 1-0 Montpellier

But : Le Cardinal (77e) pour Sainté 

Son dernier match sur un banc remontait au 3 juin 2023 et à une victoire avec Toulouse sur la pelouse de Monaco (1-2), quelques jours après un sacre en Coupe de France avec ce même Téfécé. Et visiblement, le coaching c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. La preuve avec cette victoire de Saint-Étienne contre Montpellier (1-0) à Geoffroy-Guichard pour la première sur le banc des Verts de Philippe Montanier, venu remplacer Eirik Horneland. La rencontre a été marquée par un bel hommage à Jean-Louis Gasset, passé par les deux clubs.

En 5 jours, l’ancien coach du Stade rennais n’a pas révolutionné le jeu de Saint-Étienne qui est toujours aussi peu précis devant la cage. Heureusement pour les Verts, Montpellier n’est pas beaucoup mieux dans l’exercice à l’image de Yanis Issoufou qui manque le cadre, alors qu’il était libre de tout marquage (50e).

Première réussie aussi pour Le Cardinal

Arrivé, lui aussi, il y a quelques jours dans le Forez, Julien Le Cardinal a voulu faire bonne impression à ses nouveaux supporters pour sa première avec les Verts. Alors l’ancien défenseur central de Brest a dépassé ses fonctions pour montrer à ses nouveaux coéquipiers la marche à suivre pour faire trembler les filets. Sur un corner de Davitashvili, Le Cardinal dégaine une jolie volée du droit pour faire chavirer Geoffroy-Guichard (1-0, 77e) et offrir la victoire à Saint-Étienne.

Les Verts font la belle opération du week-end, puisque ce sont les seuls membres du top 6 à s’être imposés lors de cette 22e journée de Ligue 2.

Journée d’obsèques et d’hommages pour Jean-Louis Gasset

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!