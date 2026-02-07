Première réussie pour Philippe Montanier avec Saint-Étienne

Saint-Étienne 1-0 Montpellier

But : Le Cardinal (77e) pour Sainté

Son dernier match sur un banc remontait au 3 juin 2023 et à une victoire avec Toulouse sur la pelouse de Monaco (1-2), quelques jours après un sacre en Coupe de France avec ce même Téfécé. Et visiblement, le coaching c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. La preuve avec cette victoire de Saint-Étienne contre Montpellier (1-0) à Geoffroy-Guichard pour la première sur le banc des Verts de Philippe Montanier, venu remplacer Eirik Horneland. La rencontre a été marquée par un bel hommage à Jean-Louis Gasset, passé par les deux clubs.

Monsieur Gasset. Le Chaudron pense si fort à vous ! ✨💚 pic.twitter.com/lwMnZhMa3m — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 7, 2026

En 5 jours, l’ancien coach du Stade rennais n’a pas révolutionné le jeu de Saint-Étienne qui est toujours aussi peu précis devant la cage. Heureusement pour les Verts, Montpellier n’est pas beaucoup mieux dans l’exercice à l’image de Yanis Issoufou qui manque le cadre, alors qu’il était libre de tout marquage (50e).

Première réussie aussi pour Le Cardinal

Arrivé, lui aussi, il y a quelques jours dans le Forez, Julien Le Cardinal a voulu faire bonne impression à ses nouveaux supporters pour sa première avec les Verts. Alors l’ancien défenseur central de Brest a dépassé ses fonctions pour montrer à ses nouveaux coéquipiers la marche à suivre pour faire trembler les filets. Sur un corner de Davitashvili, Le Cardinal dégaine une jolie volée du droit pour faire chavirer Geoffroy-Guichard (1-0, 77e) et offrir la victoire à Saint-Étienne.

Les Verts font la belle opération du week-end, puisque ce sont les seuls membres du top 6 à s’être imposés lors de cette 22e journée de Ligue 2.

