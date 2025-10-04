S’abonner au mag
Davitashvili offre le duel d’anciens de Ligue 1 à Sainté

  Montpellier 0-2 Saint-Étienne

Buts : Davitashvili (2e et 23e) pour les Verts

Dans un duel entre deux relégués de l’an dernier en Ligue 1, ce sont les Verts d’Erik Horneland qui ont pris le meilleur sur les Montpelliérains de Zoumana Camara (2-0). Pourtant, tout aurait pu être différent si la reprise au second poteau de Nicolas Pays n’avait touché le poteau dès la première minute de jeu. Surtout que dans la foulée, Zuriko Davitashvili, décalé par Lucas Stassin, passeur décisif, a ouvert le score après un beau déboulé côté gauche (0-1, 2e). Une ouverture du score cruelle pour des Héraultais ambitieux, qui ont été punis une deuxième fois par le Géorgien, après un petit coup de billard dans la surface des locaux (2-0, 23e). Gauthier Larsonneur a réalisé un grand match, alors qu’Alexandre Mendy, lui aussi, a touché le poteau du gardien de l’ASSE.

Deux buts qui suffisent à faire le bonheur des Stéphanois, co-leaders du championnat, à égalité de points avec Troyes et Pau (20 points pour chacune des équipes). La défaite face à Guingamp est maintenant dans le rétro et les rêves de montée, vers l’avant.

Saint-Étienne en Ligue, profitez-en, parce qu’en mai, c’est terminé.

