Le Red Star cale, Grenoble met le feu à Reims

Le Red Star cale, Grenoble met le feu à Reims

Le Red Star perd du terrain.

Contrarié par Rodez à Bauer (1-1), les Audoniens manquent l’occasion de rester dans le wagon de tête actuellement occupé par Troyes et Pau. Tout s’est joué au retour des vestiaires puisque c’est Kenny Nagera pour les visiteurs qui a ouvert le score avant que Kemo Cissé n’égalise à vingt minutes du terme pour préserver le minimum. Les hommes de Grégory Poirier comptent désormais trois points de retard sur la tête du classement.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Grenoble a signé un succès tonitruant sur la pelouse de Reims (4-2). Ce qu’il faut retenir ? Sans contestation possible le missile du capitaine grenoblois Gaëtan Paquiez sur le 2-0. Ce qui sera pour sûr l’un des buts de la saison consiste en une volée sans contrôle à vingt-cinq mètres qui s’est logée au fond des filets d’Ewen Jaouen. Au classement, Reims cale et Grenoble s’extirpe de la zone rouge.

  Red Star 1-1 Rodez  

Buts : Cissé (73e) pour le Red Star // Nagera (48e) pour Rodez

  Reims 2-4 Grenoble  

Buts : Nakamura (35e), Koné (87e) pour Reims // Diaby (6e), Paquiez (28e), Xantippe (72e), Maurin (80e) pour Grenoble

