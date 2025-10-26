La réponse de Xabi Alonso à la colère de Vinícius

Faudra venir lui dire au local.

Interrogé en conférence de presse après la victoire madrilène lors du Clásico (2-1) sur le comportement de Vinícius Júnior au moment de son remplacement, Xabi Alonso a livré sa version de l’histoire. « Vous devez savoir comment traiter les différentes personnalités avec la même exigence, avec le même respect. Nous allons profiter (de la victoire NDLR) et, le moment venu, nous allons en parler, bien sûr, dans les vestiaires », a expliqué le tacticien basque.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois de la saison que Vini montre son énervement à son coach à l’occasion d’un changement. Déjà lors de la deuxième journée de Ligue des champions face à Kairat Almaty (0-5), l’international brésilien avait particulièrement peu goûté son remplacement à la 70e minute par Brahim Díaz.

