Vinícius égale Karim Benzema et se rapproche de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions

Battre les plus grands pour devenir le plus grand.

Après trois rencontres consécutives sans victoire, le Real Madrid de Xabi Alonso s’est enfin remis (difficilement) en marche sur la pelouse de l’Olympiakos (3-4). Un Kylian Mbappé des plus grands soirs s’est même offert un quadruplé, mais si le Français a autant brillé, c’est en grande partie grâce aux deux caviars offerts par son pote Vinícius Jr. Ses 5e et 6e passes décisives de la saison, qui ont permis à l’ailier brésilien de graver encore plus son nom dans la compétition reine.

Vini rejoint Benzema et pourchasse désormais CR7

Avec désormais 27 passes décisives à son actif, Vinícius Jr est, avec Karim Benzema, le comeilleur passeur du Real Madrid en Ligue des champions. Les deux joueurs se retrouvent derrière l’insatiable Cristiano Ronaldo et ses 31 passes décisives pour la Casa Blanca, ajoutées à ses 141 pions inscrits dans la compétition. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, Vini devrait encore avoir largement le temps de dépasser l’attaquant d’Al-Nassr.

🚨 Vinicius Jr becomes the joint 2nd all-time Real Madrid assister in UCL. pic.twitter.com/eIEhuGsvse — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 26, 2025

Et encore plus de temps, s’il prolonge…

