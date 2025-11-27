S’abonner au mag
  • C1
  • J5
  • Olympiakos-Real Madrid (3-4)

Vinícius égale Karim Benzema et se rapproche de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions

KM
Vinícius égale Karim Benzema et se rapproche de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions

Battre les plus grands pour devenir le plus grand.

Après trois rencontres consécutives sans victoire, le Real Madrid de Xabi Alonso s’est enfin remis (difficilement) en marche sur la pelouse de l’Olympiakos (3-4). Un Kylian Mbappé des plus grands soirs s’est même offert un quadruplé, mais si le Français a autant brillé, c’est en grande partie grâce aux deux caviars offerts par son pote Vinícius Jr. Ses 5e et 6e passes décisives de la saison, qui ont permis à l’ailier brésilien de graver encore plus son nom dans la compétition reine.

Vini rejoint Benzema et pourchasse désormais CR7

Avec désormais 27 passes décisives à son actif, Vinícius Jr est, avec Karim Benzema, le comeilleur passeur du Real Madrid en Ligue des champions. Les deux joueurs se retrouvent derrière l’insatiable Cristiano Ronaldo et ses 31 passes décisives pour la Casa Blanca, ajoutées à ses 141 pions inscrits dans la compétition. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, Vini devrait encore avoir largement le temps de dépasser l’attaquant d’Al-Nassr.

Et encore plus de temps, s’il prolonge…

Kylian Mbappé agacé par la question d’un journaliste

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

53
Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)
Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)
31
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!