- Trophée des champions
Pas de supporters parisiens pour le Trophée des champions
C’était donc ça qu’il fallait comprendre avec le slogan « Le PSG c’est au Parc » ?
Coup dur pour le Paris Saint-Germain qui ne pourra pas compter sur ses fidèles ce jeudi à l’occasion du Trophée des champions qui se disputera sur la pelouse du stade Jaber Al-Ahmad de Koweït City face à l’Olympique de Marseille. Pour assister à cette rencontre tout simplement historique, le club de la capitale avait mis en place d’alléchants « packs voyage » à 800 euros, comprenant le vol aller-retour, des repas servis à bord, des navettes jusqu’au stade et, bien évidemment, une place de match.
Seulement voilà : faute de demande suffisante, la direction parisienne a annulé le projet. Selon L’Équipe, seuls les membres du fan-club libanais du PSG assisteront à la rencontre. Du côté de l’OM, les ultras avaient déjà annoncé leur intention de boycotter la rencontre, et ce, malgré un pack-voyage à 150 euros, le reste étant pris en charge par le club phocéen.
