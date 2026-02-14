S’abonner au mag
  • Serie A
  • J25
  • Inter Milan-Juventus (3-2)

L’Inter Milan vient à bout de la Juventus à l’issue d’un match fou

TB
L’Inter Milan vient à bout de la Juventus à l’issue d’un match fou

  Inter Milan 3-2 Juventus

Buts : Cambiaso (17e CSC), Esposito (76e) et Zieliński (90e) pour les Nerazzurri // Cambiaso (26e) et Locatelli (83e) pour les Bianconeri

Expulsion : Kalulu (42e) pour les Bianconeri

Un beau cadeau pour la Saint-Valentin. Bien aidée par un but contre son camp d’Andrea Cambiaso et l’expulsion très sévère de Pierre Kalulu, l’Inter Milan a fait un nouveau pas vers le titre en mettant au pas la Juventus (3-2). Les Nerazzurri repoussent ainsi leur adversaire du jour à douze longueurs. Le choc a été très mal entamé par les Turinois, Cambiaso déviant malencontreusement au fond de ses propres filets le tir de Luis Henrique (1-0, 17e). Visiblement atteint du syndrome du personnage principal, le latéral se rattrape en reprenant victorieusement un centre de Weston McKennie à bout portant (1-1, 26e).

Kalulu exclu, la Vieille Dame rend les armes

La rencontre bascule à nouveau juste avant la pause. Déjà averti, Kalulu est prié de rejoindre les vestiaires pour une faute sur Alessandro Bastoni. Problème : le tricolore semble bien peu toucher le défenseur italien. En infériorité numérique, la Vieille Dame s’applique et résiste, jusqu’au centre téléguidé de Federico Dimarco sur la tête de Pio Esposito (2-1, 76e).

Jeu, set et match pour l’Inter ? Le coup d’envoi d’un dernier quart d’heure complètement fou, plutôt. Profitant de la défense trop apathique des locaux, Manuel Locatelli égalise, pensant arracher un point au goût de victoire pour la Juve (2-2, 83e). Mais c’était compter sans Piotr Zieliński, qui offre la victoire aux siens avec sa spéciale : un pétard depuis l’entrée de la surface (3-2, 90e).

Dommage que si peu de monde ait pu profiter du spectacle de ce côté des Alpes.

En Italie, la caméra portée par les arbitres essuie déjà les critiques

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Lens va-t-il être champion de France 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
123
1
22
Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)
Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!