En Italie, la caméra portée par les arbitres essuie déjà les critiques

Le temps où les Italiens aimaient l’innovation semble révolu.

Au début de l’été, une caméra portée par les arbitres a été introduite dans la réalisation des matchs du Mondial des clubs aux États-Unis. Depuis, ce nouveau dispositif télévisuel a envahi les championnats européens. La Premier League a tenté l’expérience dès la première journée entre Liverpool et Bournemouth tandis que la Serie A a commencé à utiliser cet Ref Cam lors du chaud bouillant Juventus-Inter Milan de samedi. Plébiscité par les téléspectateurs, ce nouveau joujou ne plaît pas à tout le monde, notamment aux principaux concernés : les arbitres.

Ref cam is killing me this game😭😭 pic.twitter.com/Y2Z5olEeOr — ＊ (@jaraaxz_) September 13, 2025

Un poids lourd à porter

Le syndicat des arbitres du championnat italien a critiqué le « le poids psychologique que cela fait peser sur les arbitres » dans des propos rapportés par le média italien Ansa. D’après les haters de cet outil, l’usage de cette caméra devrait mettre davantage en lumière les erreurs arbitrales commises durant les matchs. Le patron du syndic Giuseppe Fonisto en a aussi profité pour dire que « la Fédération italienne de football n’offrait pas une rémunération adéquate et une protection économique suffisante pour le corps arbitral. »

Plus qu’à appeler Giorgia Meloni pour augmenter les salaires… et supprimer la Ref Cam.

