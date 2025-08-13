La Premier League teste les caméras portées par les arbitres dès la reprise

POV : tu es arbitre.

L’IFAB a approuvé leur utilisation fin juillet, la Premier League ne pouvait qu’être pionnière sur le dossier. Les « ref cam », ces caméras portées par les arbitres au niveau des oreilles pendant la Coupe du monde des clubs, vont être testées dès la reprise du championnat ce week-end, selon les informations du Guardian.

Des image en quasi-direct

Le championnat anglais et les diffuseurs les avaient déjà testées lors de certains matchs de pré-saison, mais ce serait la première fois que les ref cam font leur apparition lors d’un match des cinq grands championnats pour diffuser des images à la télévision. On pourrait donc voir en quasi-direct le point de vue des arbitres sur les actions les plus croustillantes du match : les tap-in d’Erling Haaland, les frappes enroulées de Mohamed Salah, pourquoi pas les arrêts de Gianluigi Donnarumma voire les mines déconfites des Red Devils ? Si les tests sont concluants, les ref cams pourraient être utilisées pendant toute la saison de Premier League.

On ne demande qu’à voir !

Lucas Chevalier : « Le foot, ça reste quelque chose d’assez fragile »