Les caméras portées par les arbitres approuvées par l’IFAB

La surveillance à son paroxysme.

Vous vous rappelez des petites caméras portées par les arbitres lors du Mondial des clubs qui nous ont donnés des images dignes des pubs Nike ? Eh bien, leur utilisation vient d’être approuvée par l’IFAB, l’association chargée des règles du football mondial, selon les informations de Partidazo de Cope.

À la demande des fédérations

Les tests lors de la Coupe du monde des clubs auraient été jugés concluants par la FIFA, et si les fédérations nationales en font la demande, on pourrait donc voir diffusées à la télévision les images directement filmées du point de vue de l’arbitre. L’expérience avait déjà été tentée par la Bundesliga en avril dernier lors d’un Bayern Munich-Borussia Dortmund, mais les images n’avaient pas été retransmises en direct. Une nouveauté qui donc pourrait s’avérer plutôt sympathique et permettre de se rendre compte de l’intensité physique de certaines actions.

<iframe loading="lazy" title="POV 🎙️📷 You Are a Referee at DER KLASSIKER in the Bundesliga" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/YbCqX8TnZtU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Hâte de voir la POV des arbitres en train de se faire embrouiller par Paulo Fonseca.

Thomas Müller à Vancouver, et pourquoi pas ?