Une nouvelle règle pour les penaltys dès la Coupe du monde 2026 ?

Mauvaise nouvelle pour l’OL.

L’IFAB, association chargée des règles du football mondial, pourrait bien causer une petite révolution dans notre beau sport au ballon rond, selon les informations du Times. Les penaltys, cet exercice particulièrement punitif pour les gardiens quand vous n’êtes pas Gianluigi Donnarumma, pourraient être adaptés afin d’être plus équilibrés. La nouvelle règle qui fait son petit bout de chemin dans les papiers de l’IFAB prévoirait la fin des remises en jeu en cas de penalty raté, à la manière d’une séance de tirs au but.

Une chance, pas deux

En gros, si le tireur ne convertit pas l’essai, c’est un renvoi automatique au cinq mètres cinquante. Plus de secondes chances pour la mettre au fond après un arrêt ou un poteau, plus de combinaison entre Messi et Suárez et plus de double raté pour nos attaquants aux pieds carrés. Une manière de rééquilibrer le rapport de force entre gardien et tireur, pour un exercice qui est aujourd’hui régulièrement synonyme de but.

Comme toutes les règles proposées par l’IFAB, elle devrait être discutée lors du sommet annuel de l’association en mars prochain. Si elle est adoptée, la règle pourrait bien être appliquée lors de la Coupe du monde 2026.

Du piment en plus, ou en moins ?

Le 10 pour Yamal : les numéros de maillot ont-ils encore une valeur dans le football ?