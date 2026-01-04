Le bus de Valence visé

Sans faire de bruit, Valence est tombé.

Tombé au dix-septième rang du classement de son championnat, tombé dans une crise sportive et tombé dans une crise tout court. Après sa grosse défaite sur le terrain du Celta de Vigo à l’occasion de la dix-huitième journée de Liga, le club espagnol pourrait même chuter dans la zone rouge.

El Valencia CF desea expresar su comprensión ante la frustración de nuestra afición por los resultados recientes del equipo. Sin embargo, el Club lamenta profundamente el incidente ocurrido a la llegada del equipo al aeropuerto, donde se rompió una de las ventanas del autobús… pic.twitter.com/EDqTFwb4Xw — Valencia CF (@valenciacf) January 3, 2026

Alors forcément, les supporters ne sont pas contents. Et ils ont décidé de le faire savoir, ce samedi soir : à la suite du nouveau revers de leur équipe, une centaine de fans ont sévèrement pris à partie les joueurs à leur retour à l’aéroport et le bus a été visé par des projectiles, dont certains ont touché les vitres.

Courage à Baptiste Santamaria.

