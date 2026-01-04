S’abonner au mag
Le bus de Valence visé

Sans faire de bruit, Valence est tombé.

Tombé au dix-septième rang du classement de son championnat, tombé dans une crise sportive et tombé dans une crise tout court. Après sa grosse défaite sur le terrain du Celta de Vigo à l’occasion de la dix-huitième journée de Liga, le club espagnol pourrait même chuter dans la zone rouge.

Alors forcément, les supporters ne sont pas contents. Et ils ont décidé de le faire savoir, ce samedi soir : à la suite du nouveau revers de leur équipe, une centaine de fans ont sévèrement pris à partie les joueurs à leur retour à l’aéroport et le bus a été visé par des projectiles, dont certains ont touché les vitres.

Courage à Baptiste Santamaria.

Pronostic Celta de Vigo Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

