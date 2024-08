Pronostic Celta Vigo Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo enchaîne face à un Valence décimé

Le Celta Vigo lutte depuis plusieurs saisons pour ne pas descendre. Ce fut une nouvelle fois le cas l’an passé, où le club galicien s’en est sorti grâce à une excellente dernière ligne droite. L’objectif pour cette nouvelle saison est évidemment de ne pas descendre, voire mieux si possible. Pour ses débuts en Liga, le Celta a parfaitement débuté en dominant à domicile Alaves (2-1). Mené au score, le club galicien a réagi en seconde période par l’intermédiaire de Swedberg et de l’éternel Aspas. Dans cette entame d’exercice, le club de Vigo veut profiter de ce 2e match à domicile pour réaliser une entame parfaite. A noter l’arrivée du très bon Borja Iglesias cet été devant.

En face, Valence a retrouvé quelques couleurs en terminant en 9e position. Mais cet été, la formation espagnole a perdu plusieurs éléments comme Yaremchu et a priori bientôt son gardien Mamardashvili. Dans le sens des arrivées, la venue la plus notable est celle de Rafa Mir, l’attaquant du FC Séville. Lors du premier match de cette nouvelle saison, Valence s’est incliné à domicile face au FC Barcelone (1-2). Les Valencians avaient pourtant ouvert le score par Duro, auteur d’un superbe exercice l’an dernier. Ce vendredi, le club Ché devrait encore faire sans pas mal de joueurs blessés ou en instance de départ. A domicile et boosté par sa première victoire de la saison, le Celta Vigo devrait au moins tenir le nul face au FC Valence, en quête de son premier point.

