L’Atlético de Madrid manque une occasion en or de prendre la tête de la Liga

Atlético de Madrid 1-1 Celta de Vigo

Buts : Sorloth (81e) pour les Colchoneros // Aspas (66e, SP) pour le Celta.

Une belle occasion manquée.

Les planètes semblaient s’être alignées pour l’Atlético de Madrid : match nul du Real Madrid face à Osasuna, possibilité de prendre la première place dès ce week-end, réception du Celta Vigo qui n’a plus gagné depuis presque deux mois en championnat… Malheureusement pour Diego Simeone, ses hommes n’ont pas été capables de faire mieux qu’un match nul face aux Galiciens (1-1). Les Colchoneros restent donc deuxièmes de Liga, à un point du Real Madrid, leader avec 51 points.

Les Madrilènes se sont mis tout seuls en difficulté dès le début de la rencontre, avec un premier tournant après cinq minutes de jeu. Aux abords de sa surface, Pablo Barrios réalise un tacle dangereux et écope d’un carton rouge direct. En infériorité numérique, l’Atlético n’ose pas trop se projeter, et la rencontre est particulièrement hachée, avec un grand nombre de fautes et très peu d’occasions à signaler. Peu après l’heure de jeu, Robin Le Normand concède un penalty après une faute sur Iago Aspas dans la surface. La légende galicienne se fait justice à elle-même en trompant Jan Oblak (0-1, 66e). L’Atlético tarde à se réveiller, mais finit bien par le faire via Alexander Sørloth, trouvé dans le dos de la défense et qui trouve les filets d’une frappe du pied droit (1-1, 81e). Un but qui sauve les siens du naufrage, mais qui reste insuffisant pour placer le club de la capitale en tête du championnat.

Le Barça pourrait bien profiter des contre-performances de ses deux rivaux madrilènes : en cas de victoire face au Rayo Vallecano ce lundi, les Catalans, actuellement troisièmes avec 48 points, prendraient la tête de la Liga.