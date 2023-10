L’Atlético de Madrid surclasse le Celta Vigo

Celta Vigo 0-3 Atlético de Madrid

Buts : Griezmann (29e SP, 65e, 70e) pour les Colchoneros

Expulsion : Villar (25e)

Le dieu du football s’appelle… Antoine Griezmann.

L’Atlético, sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, est venu à Vigo pour tenter de revenir à hauteur de Gérone (actuel deuxième). Mission réussie pour les hommes de Diego Simeone, qui s’imposent 3 à 0 grâce au triplé d’Antoine Griezmann. Pourtant, les joueurs du Celta Vigo ont été les premiers à se ruer à l’attaque. Jorgen Larsen, l’homme le plus en vue du côté des Célticos au cours de cette première période, s’est ainsi offert la première frappe cadrée du match que Jan Oblak a stoppée (3e). Les hommes de Rafa Benítez ont donc dominé dans le premier quart d’heure avec Mingueza (9e), De la Torre (11e) et de nouveau Larsen (14e). Sans réussir à cadrer leurs frappes, malheureusement pour les Célestes. Le tournant de la mi-temps est survenu dix minutes plus tard lorsque le gardien du Celta, Iván Villar, a relâché le ballon devant Alvaro Morata et fauché l’international espagnol en tentant de récupérer le ballon (25e) : penalty pour les Colchoneros et carton rouge pour Villar, Antoine Griezmann ne se faisant pas prier pour transformer l’offrande (0-1, 29e).

Alors que les locaux avaient un peu ralenti la cadence en permettant à l’Atlético de s’offrir quelques situations avec notamment Samuel Lino (13e), l’expulsion de leur gardien a remotivé les troupes qui sont redevenues dominatrices face à des Colchoneros regroupés en défense. La seconde mi-temps a été semblable à la première, avec des Galiciens continuant d’asseoir leur domination sans parvenir à scorer malgré la barre transversale trouvée par Jonathan Bamba (55e). A partir de l’heure de jeu, Diego Simeone changeant son schéma avec l’entrée de Rodrigo De Paul et d’Angel Correa pour que son équipe se porte plus vers l’attaque, les Madrilènes ont commencé à remettre le pied sur le ballon en se procurant des situations. Et la délivrance est arrivée grâce, encore une fois, à Antoine Griezmann : en ratant son centre vers Morata, le Français a trompé le portier céltico qui avait anticipé le centre (0-2, 65e) et a même récidivé cinq minutes plus tard pour s’offrir un triplé lui permettant de devenir le deuxième meilleur buteur de Liga (0-3, 70e). Réussite totale pour l’Atlético, aussi bien défensivement qu’offensivement.

Pendant ce temps, Vigo est toujours à la recherche de sa première victoire en championnat.

Celta Vigo (4-3-3) : Villar – Vazquez, Nunez, Starfelt, Vazquez (Guaita, 28e) – De la Torre (Dotor, 81e), Beltrán (Sotelo, 61e), Mingueza – Larsen (Rodriguez, 81e), Aspas (Douvikas, 61e), Bamba. Entraîneur : Rafael Benítez.

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak – Llorente (Correa, 57e), Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Lino – Barrios (Riquelme, 46e) , Koke, Níguez (De Paul, 57e), Lino – Morata, Griezmann (Söyüncü, 76e) . Entraîneur : Diego Simeone.

