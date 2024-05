Une page d'histoire va se tourner pour Reus et Dortmund

Toutes les belles histoires ont une fin.

Le Borussia Dortmund a annoncé ce vendredi que Marco Reus allait quitter le club à l’issue de la saison. À 34 ans, l’attaquant aura passé la majorité de sa carrière sous la tunique noire et jaune, qu’il porte depuis 2012. Miné par d’innombrables blessures, le natif de Dortmund n’aura peut-être pas eu la carrière qu’il méritait dans la Ruhr, où il n’aura remporté que deux Coupes d’Allemagne et trois Supercoupes.

Ce départ ne marque pas pour autant la fin de carrière pour l’Allemand, qui n’a pas encore annoncé vouloir raccrocher les crampons. Cet été, il pourra s’engager dans le club de son choix, son contrat avec le BvB arrivant à échéance. « Je suis incroyablement reconnaissant et fier de cette période unique dans mon club, le Borussia Dortmund. J’ai passé plus de la moitié de ma vie dans ce club et j’en ai apprécié chaque jour, malgré les moments difficiles, a déclaré Reus. Je sais d’ores et déjà qu’il me sera difficile de faire mes adieux à la fin de la saison. Mais je suis heureux que les choses soient claires et que nous puissions nous concentrer pleinement sur les derniers matchs très importants qu’il nous reste à jouer. »

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q — Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024

Ses coéquipiers auraient bon goût de lui offrir une certaine coupe en guise de cadeau de départ.