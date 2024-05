Le PSG laisse l'avantage à Dortmund

Incapables de convertir leurs occasions et surtout de garder une constance sur l’ensemble du match, les Parisiens repartent de Dortmund avec une courte défaite (1-0) à rattraper dans une semaine au Parc des Princes. Au retour, Paris va devoir faire plus pour espérer valider son billet pour la finale de la Ligue des champions.

Borussia Dortmund 1-0 PSG

But : Füllkrug (36e) pour Dortmund

Décidément, cette saison, les matchs à l’extérieur du PSG auront rarement été synonymes de grands crus. Excepté le millésime de Barcelone ou un cran en dessous celui de San Sebastián, Paris est souvent passé à côté. Ce mercredi soir à Dortmund, l’équipe de Luis Enrique n’a pas été en dessous de tout, mais elle n’a pas non plus affiché la détermination nécessaire pour empêcher son adversaire de prendre une option sur la finale.

Füllkrug plus fort que Paris

Dans l’antre du Signal Iduna Park, le PSG se présente avec la même équipe qu’à Barcelone et surtout avec un plan de jeu : presser haut cette formation allemande avec Ousmane Dembélé axial pour couper la relance, laissant ainsi le couloir droit à Achraf Hakimi. L’entame est plutôt cohérente, Dembélé allume quelques mèches pour se jauger, et la seule difficulté pour les Parisiens est alors de gérer les montées des latéraux Julian Ryerson et Ian Maatsen. Il y a quand même aussi une petite faute d’attention à gérer, dont profite Julian Brandt pour lancer Marcel Sabitzer qui tombe sur un Gigio Donnarumma bien placé sur sa route.

NICLAS FULLKRÜG OUVRE LE SCORE POUR LE BORUSSIA DORTMUND APRÈS 35 MINUTES ! 😱#BVBPSG | #UCL pic.twitter.com/QsTsitAwM8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 1, 2024

Paris se remet alors en quête de la faille, face à une muraille jaune compacte et solidaire bien aidée par les retours défensifs de ses ailiers, Karim Adeyemi en tête. Dortmund est patient, inspiré aussi, et va parvenir à faire la différence sur une belle ouverture de Nico Schlotterbeck, contrôlée puis bonifiée par Niclas Füllkrug, plus tueur que jamais (1-0, 36e). Un coup dur pour les Parisiens qui avaient le contrôle du ballon et qui perdent en plus sur le coup Lucas Hernandez, touché au genou sur l’action du but allemand. La tête basse, les Rouge et Bleu ne sont pas loin de craquer, mais Donnarumma dit non à Sabitzer sur une volée à cinq mètres. À mi-parcours, Paris court déjà après le score.

Les poteaux carrés de Dortmund

Le message est visiblement bien reçu par le onze parisien qui revient sur la pelouse avec l’envie d’en découdre. Dans la surface du BvB, Kylian Mbappé se distingue enfin et voit sa spéciale enroulée pied droit atterrir sur le montant gauche de Gregor Kobel. Un coup de malchance, suivi d’un deuxième dans la foulée où, dans la continuité de l’action, Hakimi trouve cette fois le poteau droit du portier suisse. Le PSG a enclenché la deuxième, et sur un délicieux ballon de Marquinhos, Fabian Ruiz file deux, trois cheveux blancs à Luis Enrique en ne cadrant pas sa tête, étant pourtant tout seul dans les cinq mètres. Paris ne concrétise pas sa domination, et Dortmund n’est pas loin d’en profiter : Jadon Sancho fait la misère dans son couloir droit et centre en retrait pour Füllkrug qui manque l’immanquable.

Passé cette alerte, Paris va se remettre à pousser et va se procurer deux énormes occases via Dembélé : l’ailier parisien, bien servi par une louche de Mbappé, bute sur Nobel du gauche avant de louper une opportunité en or sur un centre en retrait parfait d’Hakimi qu’il expédie bien au-dessus de la cage allemande. Dans une forme de KO ambiant, les Jaune et Noir vont à leur tour avoir une balle de but, mais Brandt voit Marquinhos lui enlever le 2-0 du bout du pied. Une dernière tête hors cadre de Ruiz n’y changera rien : le PSG devra renverser Dortmund dans une semaine au Parc des Princes pour répondre à l’appel de Londres.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Ryerson (Wolf, 88e), Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Adeyemi (Reus, 83e), Brandt (Nmecha, 87e), Sancho – Füllkrug (Moukoko, 90e). Entraîneur : Edin Terzić.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Hernandez (Beraldo, 42e), Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola (Kolo Muani, 65e). Entraîneur : Luis Enrique.